Арсенал ще бори сериозна конкуренция за звезда от Германия

Безспорно Арсенал е един от най-завършените и балансирани отбори през последните години. Закономерно "артилеристите" са шампиони на Англия и играха финал в Шампионска лига, но все още не са решили един от проблемите си - нямат достатъчно дълбочина по крилата. През лятото "Емирейтс" напуснаха и Леандро Тросар, и Габриел Мартинели, а на тяхно място пристигна единствено Христос Цолис, който единствен играе на левия фланг. За целта Арсенал е набелязал Антонио Нуса от РБ Лайпциг.

Арсенал искаше Антонио Нуса и през лятото

Арсенал е считан за фаворит за подписа на Антонио Нуса, но е изправен пред огромна конкуренция. В Англия, освен градският съперник Тотнъм, още Нюкасъл и Астън Вила проявяват сериозен интерес към норвежеца. В италия Рома вече е направил първоначално запитване за крилото. Освен това Байерн Мюнхен, Барселона и Атлетико Мадрид също активно се интересуват от Нуса. Арсенал остава фаворит, след като през лятото също се опита да привлече 21-годишния футболист. Тогава "топчиите" предложиха 34 милиона евро за услугите му, но от РБ Лайпциг отказаха.

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Нуса играе за РБ Лайпциг от 2024 г.

Антонио Нуса пристигна в РБ Лайпциг от белгийския Брюж, като "биковете" платиха 21 милиона евро за него. Нуса има договор до 2029 г. с клуба. За целия си престой в германския отбор, Норвежецът е изиграл 77 мача, в които е вкарал 13 гола и е дал 13 асистенции. Той играе и за националния отбор на Норвегия, като е записал 33 мача, в които е вкарал 9 гола и е дал 10 асистенции. На Мондиал 2026 Нуса взе участие във всички 6 мача на "викингите" и се разписа веднъж.

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