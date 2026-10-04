Макс Верстапен: "Това е хубава победа, взехме правилното решение"

Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен сподели емоциите си след спечелването на Гран при на Бахрейн, което беше пренасрочено за Малайзия. 29-годишният нидерландец спечели първата си шампионска победа във Формула 1 за сезон 2026 и 72-ра в кариерата си. Състезанието започна с деветдесетминутно закъснение поради силен дъжд. Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели завърши втори, а Люис Хамилтън от Ферари - трети.

Макс Верстапен: "Взехме правилното решение"

"Това е наистина хубава победа - след такава година и напредъка, който постигнахме. Невероятно се гордея с всички. Фантастично е да спечелим тук. Невероятно е. Беше много хаотично в началото. В първата обиколка за формиране в дъжда нямахме мощност. Взехме правилното решение с междинните гуми. След това напредвахме стъпка по стъпка. И тогава, когато бяхме готови да се състезаваме, колата за безопасност излезе, но всичко беше под контрол", каза Макс Верстапен, цитиран от "Sky Sports". В Гран при на Бахрейн Верстапен взе първата си победа за сезон 2026, като преди това записа още 7 подиума - 4 втори и 3 трети места.

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Макс Верстапен записа 8 подиума през 2026 г.

Макс Верстапен доминираше през целия уикенд в Малайзия, като спечели и полпозишън за основното състезание на квалификацията, която се проведе на 3 октомври. Въпреки че беше изпреварен от Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел още на самия старт, нидерландецът успя да си върне водачеството за 10 обиколки. В генералното класиране Верстапен е шести със 188 точки. Толкова има и петият Ландо Норис. На първо място е Антонели с 320 пункта.

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