"Такъв президент ли желаете?": Груб протоколен гаф на церемонията за цар Самуил?

Трябваше ли съпругата на премиерът Румен Радев Десислава Радева да присъства на първа линия, редом с останалите официални лица на тържествената церемония по приемането на тленните останки на цар Самуил? Изглежда отговорът е не.

"Груб протоколен гаф. Допустимо е съпруг/съпруга да стои до протоколно най-високопоставвния в церемонията. Съпругът на президента отсъства, но съпругата на премиера е там. Ясен знак "кой командва парада". Да не говорим, че на мястото на премиера трябваше да стои председателят на НС. Премиерът е заел челно място, президентът заема поддържаща позиция. Такъв президент ли желаете?", пише в свой анализ по темата консултантът Николай Василев в профила си в социалните мрежи. Публикацията придоби широка популярност в часовете около официалната церемония.

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Кой как застава?

По време на официални церемонии в България подреждането на официалните лица в шпалир или на трибуна се урежда строго от чл. 87 на Правилника за прилагане на Закона за държавния протокол. Според законовите разпоредби, когато присъстват едновременно на официални церемонии на територията на страната, официалните лица заемат места съгласно следното подреждане:

1. президентът на републиката;

2. председателят на Народното събрание;

3. министър-председателят;

4. вицепрезидентът на Република България;

5. патриархът на Българската православна църква;

6. кметът на общината, в която се провежда церемонията;

7. председателят и съдиите от Конституционния съд;

8. заместник-председателите на Народното събрание;

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16. бившите президенти на републиката;

17. бившите председатели на Народното събрание на Република България;

18. бившите министър-председатели на Република България;

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И още - бившите президенти на републиката, министър-председатели, председатели на Народното събрание и на Конституционния съд заемат отделно място вляво от президента на републиката и официалните лица. Специално поканените от домакина на церемонията представители на религиозни общности, академичните и културните среди, както и на неправителствени организации заемат място вляво от президента на републиката и официалните лица. Когато на церемонията присъстват чуждестранни гости, те заемат място непосредствено отдясно на домакина си от българска страна.

Ръководителите на чуждестранните дипломатически представителства и представителствата на международни организации, акредитирани в Република България, заемат отделно място от президента на републиката и българските официални лица. Не се допуска преотстъпване на местата в индивидуалното подреждане от титуляр на заместник. Пристигането на мястото на церемонията е в обратен ред, а напускането - в прав ред, четем още в законовите разпоредби.

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