Кметът на Димитровград след теча на амоняк: Към момента няма опасност

"Към момента няма опасност, нито се усеща миризма, нито има някакъв проблем". Това заяви пред Actualno.com кметът на Димитровград Иво Димов след като РИОСВ - Хасково установи теч на амоняк в "Неохим" АД в района на общината. Градоначалникът по-скоро смята, че преди три дни е имало някакъв теч, тъй като в Димитровград се е усещало специфична миризма през целия ден.

"Вечерта се чухме с РИОСВ и те изпратиха към 21.30 ч. екип, който да провери на място. Тогава не установиха нищо. Направиха си протокол и явно вчера са направили нова проверка, за която не съм информиран", коментира още Димов. ОЩЕ: Теч на амоняк в Димитровград: Какво се знае до момента?

Проверката на РИОСВ - Хасково

Припомняме, че по данни на регионалната инспекция течът е забелязан при проверка на промишлени предприятия на територията на община Димитровград на 19 август 2026 г. В района на теча растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите.

На оператора е дадено предписание да предприеме технически мерки за отстраняване на течове и пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август 2026 г. ОЩЕ: Замърсена с химикали река и тонове мъртва риба край Москва след атака с дронове, Русия отвърна с амоняка в Киев (ВИДЕО)