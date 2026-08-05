Замърсена с химикали река и тонове мъртва риба край Москва след атака с дронове, Русия отвърна с амоняка в Киев (ВИДЕО)

Атака с дронове е предизвикала разлив на химикали в Домодедово, предградие на руската столица Москва. Вследствие на това властите забраниха риболова и плуването. Руският опозиционен Telegram канал ASTRA съобщи за пожара в промишления комплекс „Южни врата“ в Домодедово на 20 юли. Местни източници посочват, че ударът е предизвикал пожар в склад за химикали, в резултат на което отпадъчните води от гасенето са били излети в река Гнилуша и в близките водоеми.

Твърди се, че са събрани над 15 тона мъртва риба, докато местните жители и компанията се борят да ограничат щетите от разлива.

После удара украинских беспилотников по Подмосковью в одну из рек попали химикаты — загрязнение привело к мору рыбы



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Видео: «Домодедовод» pic.twitter.com/9Gocgv4LWB — Дождь (@tvrain) August 4, 2026

„Отидох в индустриалния парк „Южни врати“, където се случи разлив на химикали, след като пристигна дрон", заяви Евгения Хрусталева - кметът на район Домодедово. „В пречиствателните съоръжения се беше натрупала замърсена вода. Бяха добавени бактерии за неутрализиране на опасните съединения, както и антипенообразуватели. Ако технологията се окаже ефективна, ще я приложим и към засегнатите водни обекти".

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Още мерки: без плуване и риболов

Хрусталева поясни, че за да се предотврати попадането на замърсена вода в дъждовните канали, около периметъра на сградата е изграден пясъчен вал, а всички близки дъждовни канали са затворени.

„Жителите се приканват да се въздържат от плуване, риболов и използване на речна вода за битови нужди. Водата от чешмите и уличните водоразпределителни колонки отговаря на санитарните норми и може да се използва без ограничения“, поясни длъжностното лице.

И Русия предизвиква подобни неща в Украйна

По-рано днес, 5 август, стана ясно, че е имало изтичане на амоняк в украинската столица Киев, но - за щастие - течът е бил бързо овладян и няма опасност, съобщи Киевската военновременна администрация.

Съобщението дойде в разгара на нова масирана руска атака срещу Украйна, при която срещу Киев пак бяха изстреляни балистични ракети.

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