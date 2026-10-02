Как убийството и ракията бяха употребени политически: Говори Емилия Милчева (ВИДЕО)

Как убийството на бизнесмена от Пловдив Илиян Филипов, трагедията “Петрохан – Околчица“ и опитите на правителството да забрани домашната ракия бяха употребени политически в предизборната кампания? В предаването Студио Actualno анализ на събитията от отминаващата седмица направи журналистката Емилия Милчева: “Това е неминуемо, тъй като както ние с Вас добре знаем, големият български бизнес има две биографии. Едната биография е тази, в която има един добър красив разказ. В конкретния случай с г-н Филипов красивият разказ е как той е започнал от гараж, в който е произвеждал царевични пръчици и е стигнал до елекрически ролс-ройс. Строи грамаден стадион, “ПИНК“, неговият холдинг е една от най-големите транспортни компании и той се занимава в областта на частните железопътни превози товарни, в автомобилните и т. н. Още: Прокуратурата повдигна обвинение за убийството на Илиян Филипов, иска постоянен арест за Славчо Мегеров

Крупен бизнесмен ортак с рецидивист?

А в тази биография, която сега стана известна, той е съдружник в една строителна компания, която строи в Драгалевци, със заподозрения и вече задържан като негов убиец. Как един уважаван бизнесмен се е съюзил с рецидивист, това може би ще изясни следствието. Човек може да бъде политически консултант, или консултант юридически, без за това да има документални следи.“ Това каза Емилия Милчева по повод обвиненията, които вътрешният министър Иван Демерджиев отрече, че е бил адвокат на убития.

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Журналистката припомни, че Илиян Филипов е бил видян на предизборно събитие на партията на Румен Радев “Прогресивна България“ в Пловдив. Тя отбеляза още, че се знае за предишни връзки на Филипов с ГЕРБ и ДПС: Още: Ивайло Мирчев за Филипов: Убийството на бизнесмен от такъв мащаб много рядко е свързано с лични и битови причини

Следи от някои дарения не остават

“Тъй като г-н Донев отрече г-н Филипов да е сред физическите дарители на “Прогресивна България“ при създаването й, ние също така много добре знаем, че документални следи за такива дарителства от големи бизнеси почти не остават. Между другото, така, паметливи хора, аз вчера говорих с хора от Пловдив, си спомнят как на предизборната среща на г-н Радев с пловдивския бизнес, г-н Филипов е бил начело.“

Как трагедията “Петрохан – околчица“, забраната на домашната ракия и други сюжети бяха употребени във вихрещата се презизборна кампания, ще научите от видеоматериала. Още: "Векове наред се е варила ракия": Казанджиите готови на грандиозни протести