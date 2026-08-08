"Ще се превърнем в топлинна яма": Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк в Хасковско

На протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк излизат жители на село Жълти бряг в хасковската община Стамболово. Повод за недоволството е инвестиционно намерение за изграждане на електроцентрала с инсталирана мощност от 180 мегавата и подстанция за присъединяване към националната електропреносна мрежа. Протестът е насрочен за 10:00 часа.

Притесненията на хората са свързани с фотоволтаичния парк, който ще е на площ от около 2000 декара. Това са земи в землищата на селата Жълти бряг и Стамболово.

Както обясни кметът на Стамболово, това са имоти, които са продадени още през 2006 година с решение на Общинския съвет. Тогава се предвиждаше там да се изгради голф игрище. Този мащабен проект обаче, така и не се реализира. Тогава хората го приеха ентусиазирано. Днес те са недоволни, защото не искат този фотоволтаичен парк в района, предаде БНТ.

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"Ще се превърнем в топлинна яма"

"Нашите притеснения са свързани първо, с нарушаване на екосистемите, които са на тази огромна площ. Там има редки видове птици и животни. Свързахме се и с Дружеството за защита на птиците, които потвърдиха това наше опасение. Освен това, говори се, че при тази огромна площ, около 2000 декара, на която ще бъдат фотоволтаиците, тук температурата ще се вдигне в селото поне с 5 градуса и ще се превърнем в една топлинна яма. Съвсем наблизо, в съседното село Книжовник, вече има доста голям фотоволтаичен парк", коментира Радина Иванова, организатор на протеста.

Местните хора очакват намеса на държавата. Те са подали жалба до областния управител, който обаче е обяснил, че сроковете са минали и няма как да бъде обжалвано решението, както и да се спре изграждането на такава централа.

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