Никола Цолов срещу парите, ФИА и силно лоби от Бразилия - дори и с титла може да "увисне" за Формула 1

Никола Цолов продължава битката за титлата във Формула 2, но дори евентуален триумф в шампионата не му гарантира място във Формула 1. За особената ситуация около българския пилот, вариантите пред него за 2027 година и конкуренцията в академията на Ред Бул говори създателят на съдържание за Формула 1 и Формула 2 Таня Пенева, по-позната в социалните мрежи като Таня Off Track. Тя гостува в "Студио Спорт" на Actualno.com и SportLive.bg.

Титлата във Формула 2 може да остави Цолов в особена ситуация

"Ако Никола спечели титлата, това не значи, че автоматично продължава във Формула 1. И даже още по-лошо: правилата са направени така, че шампионът във Формула 2 повече няма право да се състезава в тези серии. Това всъщност поставя шампионите в една много особена ситуация, в която хем се борят за победа, хем тази победа ги изключва от всичко. И ако през годината не са си подредили нещата да ги вземат във Формула 1, увисват", обясни Таня Пенева.

Остават четири непотвърдени места за новия сезон във Формула 1

Според нея големият въпрос в момента е какво ще последва за Цолов през 2027 година, като една от възможностите е място в Рейсинг Булс. "Сега въпросът какво ще стане с Никола е много във въздуха. Всички се надяваме, че той ще заеме едно от последните останали непотвърдени места на грида, което е в Рейсинг Булс. Другият отбор, който не е потвърдил състезателите си за следващия сезон, е Хаас", сподели още тя.

Друг възможен път пред българина е ролята на резервен пилот в системата на Ред Бул, комбинирана с участие в японската Супер Формула.

"Има голяма вероятност Никола да бъде взет като резерва в Ред Бул и Рейсинг Булс, като в същото време да му се даде възможност да се състезава в Супер Формула в Япония. В тези серии са участвали и други пилоти, които в момента се състезават във Формула 1. Целта е да не се губят умения и навици. Така той ще има реални часове в истински автомобил. Друг сценарий е той да бъде обявен за титулярен пилот за 2027 година, което ще доведе до всенародни тържества в България, сигурна съм. Има вариант и да остане във Формула 2, ако не стане шампион", добави Таня.

Защо Цолов създава "проблеми" на Ред Бул?

Таня обърна внимание и на огромната конкуренция за място във Формула 1 сред младите пилоти на Ред Бул. "Видях един много забавен пост в социалните мрежи, че Ред Бул има "проблем" - и това е, че школата им е твърде добра. Оттам продължават да извират феноменални пилоти. Знам какво каза сестрата на Никола, че е "малкият Верстапен", но аз искам той да е първият Никола и да изпише собствената си история, защото той в момента прави феноменални неща. Не знам дали всички осъзнават какво прави Никола Цолов. И в най-смелите си мечти не съм си представяла, че може да имаме български пилот на такова ниво", коментира Таня.

Парите са огромен фактор във Формула 1, но Цолов има талант и гърба на Ред Бул

Пътят към най-престижния автомобилен шампионат обаче не зависи единствено от представянето на пистата. "Няма какво да се лъжем - със сигурност парите са огромен фактор във Формула 1. Но пък Никола има нещо друго и това е, че той все пак е в академията на един от най-сериозните отбори в момента. Имайки пълната подкрепа на Ред Бул, той има огромен гръб зад себе си. Очевидно е, че Камара има допълнителен финансов гръб, свързан с много фирми в Латинска Америка. Ние не можем да изкараме такива финансови ресурси. Но аз смятам, че неговият талант и Ред Бул са му достатъчни."

"ФИА взимаше много спорни решения в ущърб на Никола"

Таня коментира и някои от решенията на стюардите през сезона, които според нея са били във вреда на българския пилот. "През сезона ФИА взимаше много спорни решения в ущърб на Никола и това беше от една определена бригада. Дали става въпрос за пристрастия, или някакво силно лоби, не знам. Но наистина имаше моменти, които не бяха окей. Ще видим какво ще стане в последните две състезания", каза тя. И завърши с оптимистична прогноза: "Аз съм фен на това малко да се надскочим и да бъда безкрайно оптимистична, че Никола през 2027-а ще бъде в Рейсинг Булс и на грида във Формула 1."

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