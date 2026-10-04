Зинедин Зидан: "Трябва да отдадем почит на Кристиано Роналдо"

Старши треньорът на френския национален отбор Зинедин Зидан говори с възхищение за португалския нападател Кристиано Роналдо. Преди дни Роналдо напусна лагера на националния отбор на Португалия преди мача им от груповата фаза на Лигата на нациите срещу Дания. 41-годишният играч е имал конфликт със селекционера Жорже Жезус, въпреки че треньорът твърди, че между тях не е имало недоразумение. Според "O Jogo", Роналдо е решил да се оттегли от националния отбор на Португалия.

Зинедин Зидан: "Той ми помогна да спечеля невероятни трофеи"

"Свалям шапка на Кристиано Роналдо. Мога да кажа това, защото той ми помогна да спечеля невероятни трофеи. Трябва наистина да отдадем почит на великата му кариера - смятам се за късметлия, че го имах с мен. Имам огромно уважение към всички мои играчи. Но, разбира се, особено към Кристиано", каза Зинедин Зидан, цитиран от журналиста Фабрицио Романо. Зидан е работил с Роналдо в Реал Мадрид. Португалецът игра за "кралете" от 2009 до 2018 г. Нападателят е играл още за Спортинг Лисабон, Ювентус, Манчестър Юнайтед, а в момента е играч на Ал-Насър.

Още: Модрич след 0:7 от Англия: "От 20 години играя за Хърватия, за първи път изпитвам срам"

Португалия побеждава и с, и без Роналдо

Според някои източници, селекционерът на Португалия Жорже жезус е дал съгласието си Кристиано Роналдо да се завърне в националния отбор на "мореплавателите" и в момента зависи само от суперзвездата дали ще го направи. А "селесао" записа 3 победи от 3-те мача, които изигра от началото на Лигата на нациите. При победата с 1:0 над Уелс Роналдо беше титуляр, при триумфа с 2:1 над Норвегия остана резерва, а без него Португалия победи Норвегия с 4:2.

Още: България без двама титуляри за гостуването на Люксембург