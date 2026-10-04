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Съдът остави Славчо Мегеров в ареста, основната версия за убийството е "черно тото"

04 октомври 2026, 18:06 часа 893 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Съдът остави Славчо Мегеров в ареста, основната версия за убийството е "черно тото"

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен за умишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Така беше уважено искането на Окръжна прокуратура - Пловдив за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него. Престъплението е квалифицирано като предумишлено, а първоначалните данни сочат, че мотивът за него са неуредени финансови отношения.

За първи път днес в съдебната зала стана ясно, че в основата на убийството стоят така наречените нерегламентирани спортни залози или "черно тото", в което според магистратите са участвали и жертвата, и задържаният. Сумите, за които става дума, са между 15 и 20 хиляди лева на залог. Според прокуратурата Мегеров е дължал голяма сума пари на бизнесмена Илиян Филипов и именно това е в основата на тежкото криминално престъпление.

Засега обаче от държавното обвинение не знаят какъв е размерът на сумата, която е трябвало да бъде изплатена на Илиян Филипов. Информацията е събрана като свидетелски показания от близкия кръг на убития, посочиха от прокуратурата, цитирани от NOVA.

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Стана ясен още един факт в съда - бизнесменът Илиян Филипов е убит с един куршум в главата. Това е установено и при извършената аутопсия. Съдът разполага и с доказателства от иззетите записи от охранителните камери в района, които са проследили цялостното движение на Славчо Мегеров във фаталната нощ - как се приближава до кооперацията, влиза в нея и след това я напуска.

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В съдебната зала стана ясно, че Мегеров се е движил в Пловдив с личния автомобил на своята сестра. След извършеното престъпление той е изхвърлил дрехите, с които е бил, в контейнер, върнал е автомобила пред дома на сестра си, качил се е в колата, с която по-късно е бил задържан в София, и така се е прибрал в столицата.

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Това, което още стана ясно днес, е, че сигналът за убийството на бизнесмена Илия Филипов е подаден от жена, с която той е бил в близки отношения в кооперацията. Тя се е прибрала по-рано от него. Влизайки в жилищната сграда, е забелязала мъж, който слиза по стълбите, и е видяла, че в едната си ръка той държи пистолет. Веднага се е обадила на Филипов, за да му съобщи какво се случва. 15 минути по-късно той се е върнал в кооперацията и тогава всъщност се е стигнало и до фаталния край.

Заседанието

След като Славчо Мегеров беше доведен днес в съда, адвокатът му поиска 1 час отсрочка, за да може да се запознаят с материалите по делото. Прокуратурата поиска заседанието да се гледа при закрити врата, за да не се разгласяват интимни данни по отношение на замесените в случая. Съдът прие тези доводи. На влизане защитата на задържания Диляна Агова заяви, че няма преки доказателства за това, че Мегеров е извършил убийство.

В съдебната зала самият Мегеров заяви, че иска да се запознае с материалите, които разследващите са събрали до момента.

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Според събраните до момента доказателства. Фаталната стрелба се случи на 30 септември 2026 г. около 01:00 часа след полунощ в жилищна кооперация в Пловдив. Мегеров е прострелял Филипов с огнестрелно оръжие, сочи обвинението. След подаден сигнал на тел. 112, на място незабавно са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са констатирали смъртта на бизнесмена. Разследващите са категорични, че извършителят и жертвата са се познавали.

По досъдебното производство тече активно и всеобхватно разследване. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Иззети са ключови веществени доказателства, които са предадени за лабораторни изследвания и експертизи. От прокуратурата уточняват, че се работи по различни версии, включително и за евентуална съпричастност на други лица към тежкото престъпление. Все още не са открити свидетели на покушението, властите не съобщават дали е открито оръжието, с което е убит Филипов.

Припомняме, че след показното убийство на Илиян Филипов в Пловдив Мегеров напуснал местопрестъплението. В резултат на бързите оперативно-издирвателни действия на полицията, убиецът е локализиран и задържан при специализирана акция на територията на столицата София. Разследването продължава с разпити на свидетели и изясняване на точната хронология на събитията около фаталната нощ.

Погребението на убития пловдивски бизнесмен ще е на 7 октомври.

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задържане под стража Илиян Филипов Славчо Мегеров
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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