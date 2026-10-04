Новак Джокович с нов исторически рекорд след зрелищен сблъсък в Пекин

Новак Джокович продължава да пренаписва историята на тениса. 39-годишният сърбин постигна впечатляващ обрат срещу поставения под №1 Александър Зверев, надделявайки с 4:6, 6:4, 6:4 в четвъртфинален сблъсък от турнира ATP 500 в Пекин. Двубоят продължи 2 часа и 35 минути, а успехът позволи на Джокович да запази перфектния си баланс в китайската столица. Той вече има 32 победи от 32 мача в Пекин.

Новак Джокович постигна впечатляващ обрат срещу Александър Зверев

Мачът започна по възможно най-неприятния начин за сръбския ветеран. Той допусна пробив още в първия гейм, а Зверев се възползва от преднината си, за да затвори първия сет с 6:4. След това обаче Джокович постепенно намери ритъма си. Той започна да оказва все по-голям натиск върху сервиса на германеца и успя да реализира ключови пробиви във втория и третия сет. Успехът е втори за Джокович през сезона срещу тенисист от топ 2, като преди това той победи Яник Синер. Сърбинът вече има и 10 победи в 15-те си срещи със Зверев.

Още: Новак Джокович хвърли бомбата: "Няма да разкрия какво ми е, свързано е със здравето"

С победата Джокович записа и още едно постижение. Той стана едва третият тенисист след въвеждането на ранглистата на ATP през 1973 г., който след навършване на 39 години успява да победи съперник, намиращ се в топ 3. Преди него това са правили единствено Кен Розуол и Джими Конърс.

В битката за място на финала Джокович ще се изправи срещу Даниил Медведев. Руснакът се справи с Франсиско Серундоло със 7:6(4), 6:3 и продължи впечатляващата си серия. Медведев вече има седем поредни победи след спечелването на титлата в Ханджоу. Въпреки добрата му форма обаче статистиката срещу Джокович не е на негова страна. Сърбинът води с 10:5 в преките им сблъсъци.

В другия полуфинал ще се срещнат Алекс де Минор и Хуберт Хуркач. Поставеният под №5 Де Минор елиминира Андрей Рубльов след обрат с 1:6, 6:2, 6:3, което му позволи да се изкачи до деветото място в битката за участие във Финалите на ATP в Торино. Хуркач пък продължи възхода си след проблемите с контузии. Полякът победи Карен Хачанов със 7:6(2), 6:2 и достигна първия си полуфинал на ниво ATP 250 или по-високо от Ротердам през 2025 г.

Още: Григор Димитров за Новак Джокович: "Не е лесно да гледаш как остарява и му е трудно"