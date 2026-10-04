Кабинетът "Радев":

Нов сериозен удар за България: Неочаквана липса в лагера на националния отбор

04 октомври 2026, 18:44 часа 537 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на националния отбор по футбол
Нов сериозен удар за България: Неочаквана липса в лагера на националния отбор

Марин Петков няма да вземе участие в предстоящия мач на България срещу Люксембург. Националът напусна лагера на "лъвовете" по лични причини, които са били уважени от селекционера Атанас Рибарски и ръководството на Българския футболен съюз. Петков ще отпътува още днес от Люксембург и ще се завърне в България, като по този начин отпада от сметките за двубоя във вторник, 6 октомври.

Марин Петков напусна лагера на националния отбор на България по лични причини преди мача с Люксембург

С отсъствието на Марин Петков броят на футболистите, които няма да бъдат на разположение за срещата, нараства до трима. Другите двама са Лукас Петков и Димитър Велковски, които са наказани. Лукас Петков вече е отпътувал обратно за Германия. В същото време останалата част от националния отбор вече пристигна в Люксембург след близо тричасов полет.

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Марин Петков

Подготовката на България за двубоя продължава в понеделник. От 18:30 часа българско време е насрочена пресконференцията на Атанас Рибарски. Половин час по-късно, от 19:00 часа, националите ще проведат и официалната си тренировка преди срещата с Люксембург.

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Национален отбор по футбол Марин Петков
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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