Няма опасност за хората от пожара в Хасковско, локализираха го

Пожарът в землището на село Зорница, община Хасково, е локализиран, съобщиха от областната администрация. Засегната е площ от около 1000 декара, като огънят е обхванал борова и смесена гора и стърнища. На място остават три екипа огнеборци от Хасково и Кърджали, които гасят тлеещи огнища в засегнатия район. Няма опасност за населените места. Екипи на EVN работят по отстраняването на повреда по електропровода, заради която вчера беше прекъснато електрозахранването към помпена станция „Зорница“. Още: Отмениха бедственото положение заради пожара в Бяла, но откриха ново тлеещо огнище

Движението по път III-5009 Зорница - Бели пласт е възстановено. Пожарът възникна вчера следобед. По първоначални данни причината е авария по електропровод на EVN. Силният вятър затрудни гасенето и подпомогна разпространението на огъня. В гасенето са участвали 12 екипа на пожарната от Хасково и Кърджали. Още: Пожарът в Бяла, при който загина човек, е потушен