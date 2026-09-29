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Няма опасност за хората от пожара в Хасковско, локализираха го

29 септември 2026, 10:07 часа 500 прочитания 0 коментара
Снимка: Областна администрация Хасково
Няма опасност за хората от пожара в Хасковско, локализираха го

Пожарът в землището на село Зорница, община Хасково, е локализиран, съобщиха от областната администрация. Засегната е площ от около 1000 декара, като огънят е обхванал борова и смесена гора и стърнища. На място остават три екипа огнеборци от Хасково и Кърджали, които гасят тлеещи огнища в засегнатия район. Няма опасност за населените места. Екипи на EVN работят по отстраняването на повреда по електропровода, заради която вчера беше прекъснато електрозахранването към помпена станция „Зорница“. Още: Отмениха бедственото положение заради пожара в Бяла, но откриха ново тлеещо огнище

Движението по път III-5009 Зорница - Бели пласт е възстановено. Пожарът възникна вчера следобед. По първоначални данни причината е авария по електропровод на EVN. Силният вятър затрудни гасенето и подпомогна разпространението на огъня. В гасенето са участвали 12 екипа на пожарната от Хасково и Кърджали. Още: Пожарът в Бяла, при който загина човек, е потушен

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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