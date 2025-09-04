Действа ли наистина ретинолът или е само търговски трик?

Рафтът с козметични продукти за кожата е препълнен със серуми, кремове, лосиони, гелове и масла, които обещават да изчистят кожата ви и да я направят сияйна. Една много популярна съставка в тези продукти е ретинолът, който често се нарича "златният стандарт в грижата за кожата". Но науката подкрепя ли този ентусиазъм? Или всичко е един най-обикновен търговски трик?

Какво е ретинол?

Ретинолът е форма на витамин А – витамин, открит за първи път в ретината на окото, откъдето идва и името му.

Вашето тяло може да произвежда ретинол самостоятелно, като превръща растителни пигменти като бета-каротин (веществото, което придава оранжевия цвят на морковите) във витамин А в червата. Можете да получите ретинол и чрез консумацията на храни като сирене, яйца и мазни риби като сьомга, пише "Popular Science".

Снимка: iStock

Но ретинолът в крема ви за кожа не идва от моркови или животински източници. Обикновено се произвежда в лаборатория, за да се създаде форма на витамина, която остава непокътната в бурканчето и все още действа, когато се нанася върху кожата.

"Използването му в грижата за кожата, особено за лечение на признаци на стареене и увреждане от слънцето, стана по-известно преди около 20 години", казва д-р Грегори С. Келер, пластичен хирург в Keller Plastic Surgery в Калифорния.

Може би сте чували и за ретиноидите. Те са химически сходни с ретинола, но са по-силни, поради което обикновено се отпускат само с рецепта (с изключение на адапален – ретиноид, който се продава без рецепта и е одобрен от FDA за лечение на акне).

Действа ли ретинолът?

Снимка: iStock

Доказателствата за продуктите на базата на ретинол, които се продават без рецепта, са противоречиви. Преглед от 2021 г. на девет рандомизирани, двойно-слепи проучвания – златният стандарт в клиничните изследвания – установи, че продуктите, съдържащи ретинол, показват малко или никакви ползи в сравнение с плацебо формулировките. Малкото проучвания, които отчитат положителни резултати, имат недостатъци в процеса: осем от девет са финансирани от производители на продукти с ретинол, което поражда опасения за пристрастност.

Но третиноинът, който се отпуска с рецепта и е по-силна и по-бързодействаща версия на ретинола, има по-силни доказателства. Преглед от 2022 г. на седем рандомизирани контролирани проучвания установи, че той подобрява последователно бръчките, пигментацията, жълтеникавия цвят на кожата и лентигините (доброкачествени, кафяви, подобни на лунички кожни петна) още след един месец, като ползите траят до две години, пише "Popular Science".

Кожните експерти обикновено препоръчват ретинол, но съветват да не се имат прекалено големи очаквания. "Винаги казвам на пациентите си, че ретинолът е една от най-ефективните съставки, които се продават без рецепта, за подобряване на текстурата, тонуса и цялостната чистота на кожата, но той не е магически бутон за "безупречна кожа", казва д-р Хана Копелман, дерматолог в DermOnDemand в Ню Йорк. "Подчертавам, че това е дългосрочна инвестиция в здравето на кожата, а не решение за една нощ."

Снимка: iStock

Дерматологът д-р Ха Лин Ву от Dermatology Partners във Филаделфия е съгласна. "Ретинолите, които се продават без рецепта, могат да помогнат за порезите, фините линии, обезцветяването и фотостареенето", казва тя. "Но тези ефекти са леки, изискват постоянна употреба и се забелязват едва след няколко месеца редовна употреба." Ву също така посочва, че продуктите с ретинол, които се продават без рецепта, имат ограничен ефект върху по-дълбоките бръчки, изразеното обезцветяване, значителните проблеми с текстурата на кожата или умерено-тежкото акне.

"Резултатите зависят и от правилното използване", казва Копелман. Тя обяснява, че започването с продукт с висока концентрация на ретинол "е рецепта за дразнене, лющене и зачервяване". Ето защо тя препоръчва да се започне с по-ниска концентрация – около 0,25% или 0,3% – няколко вечери в седмицата, а след това постепенно да се увеличи до 0,5%, докато кожата се приспособи.

"Най-важният съвет, който давам за безопасно и ефективно използване на ретинол, е да започнете с ниска концентрация и да продължавате бавно", казва Копелман. "Използвайте нежен почистващ продукт, избягвайте агресивни ексфолианти или наслагване на силни активни съставки в една и съща рутина и хидратирайте добре, за да сведете до минимум сухотата или раздразнението."

Как действа ретинолът?

Снимка: iStock

"Когато нанасяме ретинол върху кожата, той се превръща в ретиноева киселина, която се свързва с ретиноевите рецептори в кожата", обяснява козметичният химик Лийн Кинг. Ретиноевата киселина ускорява клетъчния обмен – естествения биологичен процес, при който мъртвите кожни клетки се отстраняват от повърхността на кожата и се заменят с нови, по-млади и по-здрави клетки, произведени в по-дълбоките слоеве. Това помага за увеличаване на сиянието на кожата, намаляване на пигментацията и предотвратяване на запушените пори.

Ретинолът също така стимулира производството на колаген, като стимулира кожните клетки, наречени фибробласти, да синтезират нови колагенови влакна, подобрявайки еластичността на кожата и намалявайки появата на фини линии и бръчки, казва Кинг.

Ретинолът винаги ли е безопасен за употреба?

Снимка: iStock

"Бременните и кърмещите жени трябва да избягват ретинола", казва Келер. А ако приемате някакви лекарства, Кинг препоръчва първо да се консултирате с вашия лекар, за да избегнете евентуални лекарствени взаимодействия.

Макар ретинолът да не е фототоксичен, което означава, че не реагира директно със слънчевата светлина, за да увреди кожата ви, той може да направи кожата ви по-чувствителна към ултравиолетовите лъчи, особено през първите няколко месеца на употреба, казва Копелман. Ето защо дерматолозите настояват за слънцезащита. Ву съветва "да носите слънцезащитен крем с SPF 30 или по-висок всеки ден и да го нанасяте отново, когато сте навън повече от 2 часа или след плуване или изпотяване".

За тези, на които не им понася ретинол, бакучиолът – съединение с растителен произход – се е наложил като по-щадяща алтернатива, казва Кинг. В едно проучване крем с 0,5% бакучиол, нанасян два пъти дневно, е действал също толкова добре, колкото ретинол 0,5%, нанасян веднъж дневно, за намаляване на бръчките и пигментацията, но е причинил по-малко лющене и сухота.

Снимка: iStock

Друга алтернатива са козметичните продукти, съдържащи дефензини. Дефензините са пептиди, които стимулират спящите стволови клетки на кожата. Според проучване от 2018 г. те предлагат много от ползите на ретинола, без да причиняват дразнене, сухота или повишена чувствителност към слънцето, свързани с употребата на ретиноли.

Заключение

Действа ли ретинолът? Най-силните научни доказателства до момента са за рецептурни ретиноиди като третиноин, който подобрява трайно бръчките и тена на кожата. Продуктите с ретинол, продавани без рецепта, имат по-малко солидни данни, но това не означава, че са неефективни. Дерматолозите са съгласни, че при последователна и правилна употреба ретинолът може да помогне за подобряване на тена, текстурата и цялостната чистота на кожата, макар че ефектите обикновено са по-незабележими и постепенни.

Важно е също да се помни, че ретинолът е "само една част от пъзела", казва Копелман. "Най-големите резултати се постигат, когато се комбинира със слънцезащита, последователна рутина за грижа за кожата и реалистични очаквания." Въоръжени с тази информация, следващия път можете да подходите към рафта с продукти за грижа за кожата с по-голяма увереност, пише още "Popular Science".