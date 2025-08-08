Диабетът удря неочаквано: 7 ранни симптома

Диабетът възниква, когато панкреасът не функционира правилно, а това от своя страна нарушава производството на инсулин. Това води до високи нива на кръвната захар и може да причини сериозни усложнения. Изданието The Health Site определя кои са седемте най-ранни симптома на диабет.
Най-ранните симптоми на диабет
Един от признаците на диабет е бавното заздравяване на рани. Това е така, защото излишната захар в кръвта прави имунната система по-малко ефективна и кръвта по-гъста, което означава, че клетките, отговорни за възстановяването на тъканите, се нуждаят от много повече време, за да достигнат до увредените области.
Друг предупредителен знак е лошият дъх. Това може да се дължи на повишени нива на кетони в кръвта, които се появяват, когато нивата на захарта са високи. Честото обезводняване е друг симптом. Ако жаждата се връща бързо дори след пиене на вода, струва си да проверите нивото на кръвната си захар.
Малко хора свързват загубата на слуха с диабет, но изследователите смятат, че високите нива на захар увреждат кръвоносните съдове и нервите в ушите, което може да доведе до загуба на слуха.
Друг признак е честото желание за ходене до тоалетна. Излишната захар принуждава тялото да отстрани излишната течност и това може да провокира инфекции на пикочните пътища.
Жените с диабет са изложени на по-висок риск от инфекции на пикочните пътища (ИПП). ИПП възникват, когато бактериите навлязат в пикочните пътища. Тези инфекции могат да причинят:
- мътна или кървава урина
- усещане за парене
- болезнено уриниране
- треска
Ако тези симптоми не се лекуват навреме, съществува риск от развитие на бъбречна инфекция.
Инфекциите на пикочните пътища (ИПП) са често срещани при жени с диабет, главно поради отслабена имунна система, дължаща се на хипергликемия.
Замъгленото зрение също е възможен симптом. Високата захар влияе върху нивата на течности в очите, което може да доведе до размазване на обектите.
И ако започнете да качвате килограми без видима причина, това може да се дължи на факта, че тялото ви преобразува излишната захар в мазнини. Ако тези промени ви се струват подозрителни, трябва да се консултирате с лекар, се казва още в статията на изданието.
Важно: Статията не замества балансираното хранене и консулатацията със сепециалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самодиагностика и самолечение!