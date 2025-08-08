Диабетът удря неочаквано: 7 ранни симптома

Диабетът възниква, когато панкреасът не функционира правилно, а това от своя страна нарушава производството на инсулин. Това води до високи нива на кръвната захар и може да причини сериозни усложнения. Изданието The Health Site определя кои са седемте най-ранни симптома на диабет.

Най-ранните симптоми на диабет

Един от признаците на диабет е бавното заздравяване на рани. Това е така, защото излишната захар в кръвта прави имунната система по-малко ефективна и кръвта по-гъста, което означава, че клетките, отговорни за възстановяването на тъканите, се нуждаят от много повече време, за да достигнат до увредените области.

Друг предупредителен знак е лошият дъх. Това може да се дължи на повишени нива на кетони в кръвта, които се появяват, когато нивата на захарта са високи. Честото обезводняване е друг симптом. Ако жаждата се връща бързо дори след пиене на вода, струва си да проверите нивото на кръвната си захар.

Малко хора свързват загубата на слуха с диабет, но изследователите смятат, че високите нива на захар увреждат кръвоносните съдове и нервите в ушите, което може да доведе до загуба на слуха.

Друг признак е честото желание за ходене до тоалетна. Излишната захар принуждава тялото да отстрани излишната течност и това може да провокира инфекции на пикочните пътища.

Жените с диабет са изложени на по-висок риск от инфекции на пикочните пътища (ИПП). ИПП възникват, когато бактериите навлязат в пикочните пътища. Тези инфекции могат да причинят:

мътна или кървава урина

усещане за парене

болезнено уриниране

треска

Ако тези симптоми не се лекуват навреме, съществува риск от развитие на бъбречна инфекция.

Инфекциите на пикочните пътища (ИПП) са често срещани при жени с диабет, главно поради отслабена имунна система, дължаща се на хипергликемия.

Замъгленото зрение също е възможен симптом. Високата захар влияе върху нивата на течности в очите, което може да доведе до размазване на обектите.

И ако започнете да качвате килограми без видима причина, това може да се дължи на факта, че тялото ви преобразува излишната захар в мазнини. Ако тези промени ви се струват подозрителни, трябва да се консултирате с лекар, се казва още в статията на изданието.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консулатацията със сепециалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самодиагностика и самолечение!