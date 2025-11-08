Над 1 000 деца в Кюстендил преминават безплатни офталмологични прегледи

В Кюстендил се провеждат масови безплатни прегледи на деца от специалисти на Българското дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика (БДДОНО), с председател проф. Александър Оскар. Инициативата се осъществява със съдействието на Община Кюстендил и е част от усилията на местната власт да осигури по-добро детско здраве и профилактика на зрението.

„Изключително съм радостен, че в нашия град гостуват едни от най-добрите специалисти в страната, за да помогнат на най-ценните ни жители – нашите деца. Това са млади, всеотдайни лекари, които на място диагностицират и насочват за лечение деца с проблеми в зрението. В съвременния свят, когато повечето деца прекарват по 3–4 часа дневно на телефона, тази инициатива е изключително важна. Тя е част от нашите усилия да се борим с дигиталната зависимост и да насърчим активния и здравословен начин на живот“, подчерта кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов

В екипа на специалистите участват д-р Дойчинов, д-р Витанова, д-р Грилова, д-р Кънева, както и двама бъдещи офталмолози. Прегледите се провеждат в Младежки център Кюстендил - Youth Center Kyustendil.

„Забелязваме тревожна тенденция, характерна за цялата страна – около 8% от децата имат сериозни зрителни проблеми. Една от основните причини е прекомерното време, прекарано пред екрани. Някои деца дори се шокират, когато видят, че прекарват по 11 часа на ден с телефон в ръка. Това е сериозен проблем, който трябва да се адресира своевременно“, каза д-р Дойчинов.

Всеки преминал през прегледите малък пациент получава лист с резултатите от скрининга и препоръки за последващи действия. През следващите шест месеца специалистите планират повторни, фокусирани прегледи на децата, при които са установени отклонения, за да се осигури навременно лечение и профилактика.Инициативата е естествено продължение на програмата на Община Кюстендил за детско здраве, в рамките на която вече бяха проведени кампании за профилактика на рак на кожата и съвместната инициатива с „Пирогов“ – „Детско здраве“.

Тези дейности доказват ангажираността на общината към грижата за децата – най-ценния капитал на Кюстендил.