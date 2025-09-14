Това са най-честите причинители на мигрена

4. Пристъпите могат да бъдат толкова тежки, че да се наложи да отидем в спешното отделение

Мигрената е едно от най-често срещаните неврологични заболявания, но и едно от най-подценяваните. Хората, които никога не са изпитвали мигрена, често си мислят, че това е просто „още едно главоболие“, което може да се реши с чаша вода и болкоуспокояващо. За съжаление, това е далеч от истината.

Симптомите на мигрена могат сериозно да нарушат живота: от безпокойство и гадене до болка, която продължава няколко дни.

Преди самия пристъп, в продължение на 10 до 30 минути, някои хора изпитват така наречените „симптоми на аурата“: промени в настроението, безпокойство, депресия, гадене, загуба на апетит, а други изпитват и зрителни нарушения като мигащи светлини или замъглени изображения. След това мигренозният пристъп носи силна, пулсираща болка, обикновено от едната страна на главата, която може да продължи часове или дори дни.

Ето петте най-важни неща, които всеки трябва да знае за мигрената.

1. Мигрената не е „просто главоболие“

Мигрената се характеризира с интензивна болка, която се разпространява от едната страна на главата до другата, придружена от чувствителност към светлина, звук и мирис, гадене, повръщане и дори неврологични симптоми като изтръпване в крайниците или временна загуба на зрение. Това прави мигрената много по-сложно състояние от обикновеното главоболие.

2. По-често срещано е, отколкото си мислим: Повече хора го имат, отколкото диабет и астма взети заедно

Мигрената засяга повече от един милиард души по света. Тя е дори по-често срещана от астмата и диабета взети заедно. Много от случаите обаче остават недиагностицирани, защото мигрената често се бърка със синусови инфекции или други видове главоболие. Това е сериозен проблем, защото често е преплетена с други физически прояви на заболяване или симптоми на психично заболяване.

3. Няма лек за мигрена, но тя може да бъде контролирана

Въпреки че няма лечение за мигрена, симптомите могат да бъдат облекчени с комбинация от лекарства и промени в начина на живот. При по-леки форми, избягването на фактори, които я предизвикват, редовният сън, поддържането на хидратация и намаляването на стреса могат да помогнат. При хронична мигрена се използват превантивни терапии, болкоуспокояващи и специализирани лекарства.

4. Пристъпите могат да бъдат толкова тежки, че да се наложи да отидем в спешното отделение

Мигрената може напълно да инвалидизира човек. Тя пречи на концентрацията, работата и дори на най-простите ежедневни дейности.

Прогнозите показват, че милиони хора попадат в спешните отделения всяка година поради мигрена. Особено опасните форми, като хемиплегичната мигрена, могат да наподобяват инсулт и да изискват незабавна медицинска намеса.

5. Предизвикателствата са многобройни и индивидуални

Най-честите причинители на мигрена са:

– стрес

– липса на сън

– ярка светлина

– силни шумове

– промени във времето

– определени храни (алкохол, кофеин, преработено месо, сирене, шоколад)

– хормонални промени.

За повечето хора това не е една причина, а комбинация от няколко фактора, така че е важно да разпознавате собствените си отключващи фактори с течение на времето.

Как се лекува мигрена?

Целта на лечението на мигрена е да се намали честотата и тежестта на пристъпите, както и да се облекчат симптомите, когато се появят. Най-често използваните методи са:

лекарства за облекчаване на болка (аналгетици и специализирани лекарства за мигрена – триптани);

превантивни терапии (лекарства, приемани редовно за предотвратяване на пристъпи при хора с хронична мигрена);

промени в начина на живот (редовен сън, здравословна диета, хидратация, физическа активност и избягване на известни тригери);

алтернативни методи (акупунктура, техники за релаксация и водене на дневник за мигрена… всичко, което помага за идентифициране на тригерите).

Важно е да се подчертае, че това, което помага на един човек, може да не помогне на друг, така че терапията винаги е съобразена с индивида. Разбира се, мигрената е състояние, което значително влияе върху качеството на живот, но с правилно разбиране, правилна диагноза и добър план за лечение е възможно да се облекчат симптомите и да се живее по-добър живот.