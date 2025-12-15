Бетис набеляза халф на Лудогорец, който прави фурор в Лига Европа

Испанският Бетис е набелязал една от новите звезди на Лудогорец. Става въпрос за 24-годишния плеймейкър на „орлите“ Петър Станич. Това съобщи изданието „Orgullobiri.com“. Според информациите ръководството на андалусийците е останало впечатлено от представянето на сръбския офанзивен полузащитник, който през настоящия сезон прави истински фурор във втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа.

Петър Станич има 9 гола и 8 асистенции в 27 мача за Лудогорец

Петър Станич пристигна в Лудогорец през лятото на 2025 година от сръбския Бачка Топола. Тогава „орлите“ платиха 1,8 милиона евро за правата му. Офанзивният полузащитник се отплати за доверието като набързо се превърна във водещ играч на разградчани.

До момента през сезона той е записа 27 мача разградчани във всички турнири, в които се е отчел с 9 попадения и 8 асистенции. Имено Станич е водещият реализаратор в Лига Европа с шест гола. Той има договор с Лудогорец до лятото на 2028 година, а според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 3 милиона евро.

Халфът е бил пред трансфер в Севиля

Любопитно е да се отбележи, че през лятото Петър Станич е бил много близо до преминаване в другия гранд от Андалусия – Севиля. Халфът е бил харесан от тогавашния спортен директор на клуба Виктор Орта. Трансферът пък е бил на финалната права, но Орта е напуснал поста си, за да премине във Вилядолид, а неговият заместник Антонио Кордон е стопирал сделката за сръбския плеймейкър.

