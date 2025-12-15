Лайфстайл:

Бетис набеляза халф на Лудогорец, който прави фурор в Лига Европа

15 декември 2025, 11:37 часа 218 прочитания 0 коментара
Бетис набеляза халф на Лудогорец, който прави фурор в Лига Европа

Испанският Бетис е набелязал една от новите звезди на Лудогорец. Става въпрос за 24-годишния плеймейкър на „орлите“ Петър Станич. Това съобщи изданието „Orgullobiri.com“. Според информациите ръководството на андалусийците е останало впечатлено от представянето на сръбския офанзивен полузащитник, който през настоящия сезон прави истински фурор във втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа.

Петър Станич има 9 гола и 8 асистенции в 27 мача за Лудогорец 

Петър Станич пристигна в Лудогорец през лятото на 2025 година от сръбския Бачка Топола. Тогава „орлите“ платиха 1,8 милиона евро за правата му. Офанзивният полузащитник се отплати за доверието като набързо се превърна във водещ играч на разградчани.

Петър Станич Лудогорец

До момента през сезона той е записа 27 мача разградчани във всички турнири, в които се е отчел с 9 попадения и 8 асистенции. Имено Станич е водещият реализаратор в Лига Европа с шест гола. Той има договор с Лудогорец до лятото на 2028 година, а според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 3 милиона евро.

Халфът е бил пред трансфер в Севиля 

Любопитно е да се отбележи, че през лятото Петър Станич е бил много близо до преминаване в другия гранд от Андалусия – Севиля. Халфът е бил харесан от тогавашния спортен директор на клуба Виктор Орта. Трансферът пък е бил на финалната права, но Орта е напуснал поста си, за да премине във Вилядолид, а неговият заместник Антонио Кордон е стопирал сделката за сръбския плеймейкър.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Избраха бивша звезда на Лудогорец за №1 във Висшата лига

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Лига Европа Лудогорец Реал Бетис Петър Станич
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес