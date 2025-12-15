SPICE Music Festival 2026: Легенди на електронната и денс сцена се присъединяват към фестивала в Бургас

След като стана ясно, че световната сензация Luis Fonsi, изпълнител на най-гледания видеоклип за всички времена "Despasito" и редица емблематични имена от поп сцената пристигат в Бургас за SPICE Music Festival 2026, време е да разкрием кои са останалите артисти, които ще превърнат 7 и 8 август 2026 в поредния незабравим празник на музиката на Морска гара – Бургас. Към фестивалния афиш се присъединяват имена от електронната, денс и клубна сцена, чиито хитове са белязали цели поколения и продължават да звучат по световните подиуми и днес.

RUSLANA: украинската суперзвезда, която покори Европа с енергичния си стил и емблематичния хит "Wild Dances", носител на победата в "Евровизия" през 2004. Съчетавайки етно мотиви, поп и модерно звучене, Ruslana обещава мощно и емоционално шоу.

SHANTEL & Bucovina Club Soundsystem: истинска фестивална сензация, която ще пренесе публиката в света на балканските ритми и електронния груув. Хитове като "Disko Partizani", "Disco Boy", "Bucovina" и "Paprika" превърнаха изпълнителя в символ на глобалния балкански бийт. Подкрепен от своята група, SHANTEL ни обещава едночасов концерт под открито небе, който ще ни остави без дъх на Пристанище Бургас.

Oceana: германската певица с ямайски корени, чиито глас завладя света с "Endless Summer" – официалната песен на Европейското първенство по футбол 2012. Преди това хитът и "Cry, cry" достигна до № 1 в редица европейски страни. Артист с модерно поп и соул звучене и силно сценично присъствие.

The Underdog Project: немският денс проект, познат с култовия хит "Summer Jam", който и до днес е задължителна част от всяко лятно парти. Мелодично, позитивно и носталгично звучене, което със сигурност ще събере хиляди фенове пред сцената.

Phats & Small: британското хаус дуо, оставило трайна следа с парчета като "Turn Around" и "Feel Good", най-сетне се качва на сцената на Spice Music Festival. Техният стил е синоним на клубната култура от края на 90-те и началото на новия век.

Captain Jack: една от най-разпознаваемите формации в евроденс сцената, известна с хитовете "Captain Jack", "Drill Instructor" и "Soldier Soldier". Енергия, униформи, секси излъчване и безпогрешно парти настроение – запазена марка на проекта.

Jody Bernal (DJ Set): изпълнителят на незабравимия хит "Que Si, Que No" и редица ремикси на популярни денс парчета като "Makarena", "Bambolero", "Papacito" и др., който се превърна в символ на латино денс сцената в Европа ще задържи енергичния пламък, запален от Luis Fonsi. Специално за SPICE Music Festival той ще се включи с DJ сет, гарантиращ танци до ранни зори.

Leeroy Thornhill (DJ Set): легендарният бивш член на The Prodigy идва за втори път на SPICE Music Festival. След първото си участие през 2021 г., артистът ще донесе още от суровата енергия на биг бийт и електронната революция от 90-те. Име, което не се нуждае от представяне и обещава сет с безкомпромисна сила и характер.

Новите артисти се присъединяват към вече обявените Luis Fonsi, Thomas Anders (Modern Talking), Right Said Fred, Rednex, Jenny Berggren (Ace of Base) и Dante Thomas, и няма съмнение, че SPICE Music Festival 2026 продължава да бъде едно от най-мащабните и разнообразни музикални събития в региона.

Побързайте да запазите своето място за най-горещото музикално лято - ticketstation.bg/bg/p5470-spice-music-festival-2026. SPICE Music Festival 2026 – Бургас, пристанището на музиката.

