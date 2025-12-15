Обща стачка срещу бюджета блокира Гърция във вторник

Синдикатът на служителите в публичния сектор в Гърция АДЕДИ обяви обща стачка във вторник (16 декември), когато парламентът на страната трябва да приеме държавния бюджет за 2026 г., съобщи телевизия Скай. Стачката е подкрепена и от синдиката на общинските служители ПОЕ-ОТА. Синдикатите освен това свикаха демонстрация от 11 часа на площад „Синтагма“ пред гръцкия парламент в Атина, съобщи БТА.

ОЩЕ: Гръцките фермери отказаха преговори с правителството, блокадите няма да паднат

Очаква се към стачката да се присъединят и работещите в образованието.

Засега няма сведения до каква степен стачката ще засегне обществения транспорт, но автобусите в Атина няма да се движат на 17 декември от 10 до 18 часа заради синдикално отчетно-изборно събрание.

Стачка от днес до сряда са обявили два синдиката във фериботните линии.

Сред исканията на синдикатите са увеличаване на трудовите възнаграждения, масово наемане на персонал на постоянни трудови договори, достатъчно финансиране на общините, запазване на социалните услуги като обществена придобивка и др.

Фермерските протести продължават

Гръцките фермери заявяват готовност да посрещнат празниците на блокадите, ако правителството не приеме исканията им. Затваряне на пътища има и днес. Опитите на правителството да намали напрежението сред фермерите досега са без резултат. Гръцките земеделци не приемат никакъв компромис.