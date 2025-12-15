Пазаруването с електронен ваучер в Kaufland носи шанс за награди до 500 евро

Само една покупка с b-card е-ваучер за 50 лв./ 25,56 евро до 18 януари дава шанс за печалба

Kaufland България дава шанс на своите клиенти да спечелят ваучери за пазаруване до 500 евро или 977,92 лв., докато правят обичайните си седмични покупки в периода до 18 януари 2026 г. Достатъчно е в рамките на една покупка да бъде използван b-card електронен ваучер от Kaufland Service на стойност минимум 50 лв. или 25,56 евро. Така участието им в играта се активира автоматично, без каквато и да е регистрация, а всяка покупка, направена според условията, увеличава шанса им да бъдат сред печелившите на общо 110 награди, които ритейлърът ще раздаде.

Наградите от хипермаркета предвиждат десет от всички участници да получат ваучер на стойност 500 евро, равняващи се на 977,92 лв., а други сто да спечелят ваучер за пазаруване в размер на 100 евро или 195,58 лв. Ваучерите могат да бъдат използвани във всички магазини на Kaufland, където клиентите имат достъп до изключително разнообразие от продукти.

След приключване на кампанията Kaufland ще извърши тегленето на печелившите между 20 и 27 януари 2026 г. Имената им ще бъдат обявени официално на 5 февруари 2026 г. на интернет страницата на ритейлъра - https://vaucheri.kaufland.bg/kampania-e-vaucher-ot-kaufland-sarvis/.

Спечелилите участници трябва да потвърдят съгласието си за получаване на наградата и да предоставят данни за доставка до 19 февруари 2026 г., а след това Kaufland ще изпрати наградите в срок до десет работни дни.