Учени: Това е най-добрият начин за приготвяне на кафе при висок холестерол

Кафето съдържа дитерпени, съединения, които могат да повишат нивата на „лошия“ холестерол (LDL). Този холестерол може да причини натрупване на плаки в артериите и да доведе до сърдечни проблеми, пише verywellhealth. Но има начин кафето да понижи холестерола - достатъчно е да се приготви правилно.

Най-доброто кафе при висок холестерол

Ново проучване установи, че приготвянето на кафе с хартиени филтри е най-добро за здравето на сърцето.

Шведски учени са тествали различни методи за приготвяне на кафе, включително френска преса, хартиени филтри и кафемашини, за да сравнят нивата на дитерпени.

Както се оказа, нефилтрираното кафе, като скандинавското варено и турското, съдържа най-голямо количество дитерпени, докато кафето, приготвено през хартиен филтър, съдържа най-малко.

„Ако редовно пиете кафе от еспресо машини, това може да повлияе на нивата ви на холестерол, но това зависи от машината и дали кафето се филтрира по време на приготвянето“, обясни д-р Дейвид Игман, старши автор и асоцииран изследовател по клинично хранене и метаболизъм в университета в Упсала.

Освен това, учените са установили, че много кафемашини на работните места не филтрират правилно дитерпените.

„Замяната на три чаши кафе, приготвени в кафемашина, с кафе, приготвено в хартиен филтър пет дни в седмицата, може да намали риска от сърдечно-съдови заболявания с 13% за пет години“, отбелязва VeryWell Health.

Трябва ли да избягвате нефилтрираното кафе?

Проучване от 2020 г. също така открива връзка между нефилтрираното кафе и повишения риск от сърдечно-съдови заболявания и смърт.

В същото време, последните диетични насоки в северноевропейските страни предупреждават да не се пие нефилтрирано кафе поради потенциала му да повиши нивата на LDL холестерола.

„Все още не сме тествали това върху хора, но е вероятно да се наложи да изпиете няколко чаши кафе през работния ден, за да видите забележим ефект върху нивата на холестерола“, каза Игман.

Какви са ползите за здравето от филтрираното кафе?

Ако сте загрижени за нивата на холестерола си, може да опитате да преминете към филтърно кафе. Според изследователи, такова кафе може да намали риска от сърдечни заболявания, болест на Алцхаймер и инсулт.

„Постоянната тенденция е, че пиенето на около три до четири чаши кафе на ден е свързано с по-ниска смъртност и риск от сърдечни заболявания, отколкото всяко друго количество, и особено повече от никакво кафе“, добави д-р Дейвид Као, доцент по медицина и биомедицинска информатика в Медицинския факултет на Университета в Колорадо.

