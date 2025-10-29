Диетолог разкрива 5 пъти, в които жените е по-добре да пропуснат кафето

5 пъти, в които жените трябва да пропускат кафето

Има нещо магическо в кафето. Първата глътка сутрин се усеща като проблясък в мозъка. Някои от нас не могат да започнат деня без него, други просто му се наслаждават като малко следобедно ободряване. От успокояващия аромат до малките ритуали на приготвяне или грабване на любимата чаша кафе в движение, това е едно от онези прости удоволствия, които правят живота малко по-добър. Кафето е основен продукт за мнозина, но според диетолога Ловнит Батра има определени ситуации, в които жените трябва да спрат, преди да посегнат към тази чаша. В Instagram Батра е откроила пет ключови сценария, при които консумацията на кафе може да повлияе на здравето или приема на лекарства.

5 пъти, в които жените трябва да пропускат кафето

Опит за зачеване - Високият прием на кофеин може да повлияе на овулацията и фертилитета. Жените, които планират да заченат, трябва да обмислят ограничаване на приема на кофеин или замяна на кафето с билкови алтернативи, за да подпомогнат репродуктивното здраве.

При прием на лекарства за щитовидната жлеза - Кафето може да повлияе на абсорбцията на левотироксин, често срещано лекарство за щитовидната жлеза. За да се гарантира ефективността, се препоръчва да изчакате поне 60 минути след прием на лекарство за щитовидната жлеза, преди да консумирате кафе или други кофеинови напитки.

Управление на PCOS или стрес - Кофеинът може да повлияе на хормоналните нива и да изостри възпалението. Жените със синдром на поликистозните яйчници (PCOS) или високи нива на стрес могат да се възползват от намаляване на приема на кафе, за да поддържат хормоналния баланс.

Ниски нива на желязо - Кафето намалява усвояването на желязо от растителни източници. Жените, които са предразположени към ниско съдържание на желязо или следват вегетарианска диета, трябва да избягват кафето около богати на желязо храни, за да предотвратят нарушаване на усвояването на хранителните вещества.

Проблеми със съня или тревожността - Кофеинът блокира сигналите, които насърчават релаксацията, което може да наруши съня и да влоши тревожността. Ограничаването на приема на кофеин в часовете преди лягане може да подпомогне по-доброто качество на съня и да намали чувството на безпокойство.

Практични алтернативи и съвети

Заменете кафето с билкови чайове като тулси, лайка или джинджифил.

Изчакайте поне 60 минути след прием на лекарства за щитовидната жлеза, преди да пиете кафе.

Избягвайте кофеина 1-2 часа преди или след хранене, богато на желязо.

Поддържайте кофеина под 200 мг на ден, ако се справяте със стреса или се опитвате да забременеете.

Избягвайте кофеина поне шест часа преди лягане, за да подпомогнете по-добрия сън.