Предизвиква ли кафето язва или това е просто мит?

За много хора сутрините без кафе не са добре започнат ден. Въпреки това, сред много хора е широко разпространена хипотезата, че тази напитка е вредна за стомаха. Други казват, че това е само мит, но каква е истината за една от най-разпространените напитки? Експертите са категорични, че кафето далеч не е вредна или увреждаща напитка, но трябва да сме внимателни със свойствата, които притежава, и как те могат да взаимодействат с тялото ни при определени обстоятелства.

Има ли истина в този "мит"?

Реалността е, че много хора посочват, че има известна истина в хипотезата, че кафето може да е вредно за стомаха. Много потребители твърдят, че трябва да отидат до тоалетната след като изпият чаша кафе. Въпреки това, има както плюсове, така и минуси в това твърдение. Кафето може да е вредно за някои потребители, тъй като увеличава стомашната киселина благодарение на някои компоненти, които съдържа, като кофеин или хлорогенова киселина. Това може да доведе до усещане за киселини или стомашен дискомфорт.

От друга страна, кафето отпуска езофагеалния сфинктер. Напитките, съдържащи кофеин, могат да имат този ефект върху организма, като позволяват на стомашната киселина да се върне в хранопровода и да предизвика киселини. Освен това, хората с по-голяма чувствителност на стомаха или страдащи от заболявания като гастрит или язви, могат да изпитат влошаване на симптомите, особено ако консумират кафе на празен стомах.

Въпреки това, има много аргументи в полза на кафето

Въпреки че някои потребители могат да го намерят разстройващ за стомаха, това не е универсална истина или правило за всеки, който иска да се наслади на чаша кафе в ежедневието си. Всъщност, кафето може да помогне за стимулиране на храносмилането. Кафето може да стимулира чревната мобилност и да ускори транзита, като по този начин подобрява храносмилането. Освен това, въпреки убеждението на мнозина, кафето не причинява язви. Няма солидни доказателства, че може да има ефект върху здравите хора в това отношение.

Трябва да се има предвид, че ефектите от кафето зависят от индивидуалната поносимост. Реакцията на организма към тази напитка е много различна при различните хора, тъй като индивидуалните характеристики са различни. Така, докато някои хора могат да го пият без никакви проблеми, други могат да са по-чувствителни към кофеина или други съставки, присъстващи в кафето, пише "Marca".

