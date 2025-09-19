Защо се будим в 3 през нощта?

Войната в Украйна:

19 септември 2025, 08:45 часа
Има няколко причини в отговор на въпроса, поставен в заглавието.

Малко хора, особено на възраст, могат да заспят през нощта и да се събудят сутрин, без да се събудят поне веднъж посред нощ. Почти всеки е запознат с това, но интересното е, че много хора се събуждат горе-долу по едно време, чувствайки се изненадващо освежени.

Често това се случва в най-„неподходящо“ време: между 3 и 4 часа сутринта, пише IFLScience.

Грег Мъри, шеф на Центъра за психическо здраве в Университета „Суинбърн“, Мелбърн, Австралия, отбелязва, че „събуждането в 3:00 часа сутринта е категоричен пример за бедствие... Събуждането и тревогата в 3 часа сутринта са разбираеми и човешки. Но според мен това не е много здравословен навик.“

Какво стои зад това масово ранно събуждане? Ако редовно се събуждате в 3 или 4 часа сутринта, не сте сами: това явление касае приблизително един на трима души.

Експертите по съня казват, че тези ранни събуждания са често обусловени от стрес, макар и не директно. Според Мъри стресът не увеличава честотата на нощните събуждания, но ги прави по-осъзнати. Той обяснява:

„Събуждаме се много пъти през нощта, като лекият сън обикновено протича във втората част на нощта. Ако всичко върви добре, просто не забелязваме тези събуждания. Но малко стрес - и възниква сериозна вероятност събуждането да стане напълно самосъзнателно“.

Стресът обаче не е единствената причина за нощните събуждания. Нередовен график, гледане на негативни новини (скролиране на обреченост), липса на чист въздух - всичко това също може да допринесе за подобни събуждания.

Сънният терапевт и директор на клиниката Sleepyhead Стефани Ромишевски съветва да ставате по едно и също време сутрин и да си лягате само когато се чувствате сънливи. Тя също така препоръчва да се излагате на ярка слънчева светлина, да спортувате и да общувате. Важно е да научим мозъка, че сънят е възможен само през нощта.

Защо тогава се събуждаме в 3 или 4 часа сутринта? Анеса Дас, заместник-директор към Програмата по медицина на съня в Центъра „Уекснър“ към щата Охайо, обяснява следното.

Нощем сънят ни минава през цикли между фаза на бързо придвижване на очите (REM) и не-REM сън. Различният етап от съня е с различен праг за събуждане. Едно обяснение за буденето в еднакво време всяка вечер гласи, че си лягате в еднакво време, така че достигате леките етапи на съня на тялото по едно и също време.

Циклите на съня на тялотоможе да изглеждат като повтарящ се модел, обаче на практика хората прекарват различно време в етапите на съня през нощта. С наближаването на сутринта времето, прекарано в REM-сън, става повече, а това води до по-лек и по-мечтателен сън.

Майкъл К. Скълин, специалист по неврология и психология в тексаския университет „Бейлър“ отбелязва, че подобни събуждания могат да бъдат свързани с обезпокоителни сънища, въпреки че не са непременно кошмари. Учените подозират, че недовършените задачи могат да поддържат мозъка в повишено състояние на активност. За да се борите с това, е полезно да водите списък със задачи. Скълин обяснява:

„Проучванията показват, че наличието до леглото на бележник и записването на различни недовършени задачи и тревоги помага“.

Скълин е автор на изследване от 2018 г., което демонстрира, че ако се прекарат 5 минути преди лягане в писане на списък от задачи, насочени към следващия ден, значително подобрява времето, необходимо на участниците в проучването да заспят. Той смята, че същият принцип важи и за нощните събуждания.

