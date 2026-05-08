"Ефектът ще е нищожен": Ангел Кунчев с остра критика за парите за пръскане срещу комари по Дунав

С голяма изненада разбрах, че в последните часове от работата си служебното правителство е взело решение да прехвърли 1 300 000 евро от Министерство на здравеопазването към БАБХ, за да извърши спешна обработка срещу комари, заявява главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев във Фейсбук.

Ето какво още написа той:

Ако идеята е БАБХ да закупи тонове отрови, които да хвърли в природата - ОК, напълно постижимо е! Ефектът върху комарите ще е нищожен. Ако трябва БАБХ да организира нова обществена поръчка - твърде късно е а и рискът да се повторят обжалванията е огромен. Ако пък идеята е самото БАБХ да организира обработките - това е невъзможно и незаконно. Нямат необходимия ресурс като хора и техника. Нека напомня, че става въпрос за близа 1500 биотопа в цялата страна с над 400 хиляди декара площ!

Ако БАБХ можеха да се справят с контрола и обработките на собствените си обекти нямаше в момента да имаме безпрецедентната ситуация да имаме десетки огнища на зоонози - антракс в Силистренско и Разградско, Ку-треска в Старозагорско, Бруцелоза в Благоевградско, Птичи грип в Хасковско и Пловдивско.

А според нормативната уредба обработки могат да извършват само фирми имащи ръководители и извършители на ДДД услуги минали курсове, държали изпити и притежаващи дипломи за това.

Колкото и да е неприятно, моментът за ефективни ларвицидни обработки, които са много по-ефективни и щадящи природата безвъзвратно отминава. А да пръскаме възрастните форми - имаго (летящият комар) е отваряне на чадър след дъжда.

По-добре е тези пари да се спестят вместо да се хвърлят под формата на отрови в природата и то от хора, които нямат подготовката и техниката за това. А за следващата година да се организира децентрализирана процедура - навреме от всяка от 28-те РЗИ. Там и в НЦЗПБ има експерт ентомолози, там са и данните за всички биотопи.

