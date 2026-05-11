Проф. Илиев успокоява: Новата епидемична вълна не е сравнима с COVID-19

Страхът от епидемия от хантавирус е разбираем, но ситуацията не е сравнима с COVID-19 пандемията. Рискът от пандемия е практически нулев. Това заяви преподавателят по невроимунология и инфекции на мозъка в университета в Швейцария проф. Аспарух Илиев в ефира на Нова нюз. По думите му хантавирусите са познати от десетилетия и не представляват ново заболяване.

Съществуват различни щамове - европейски и южноамерикански, като европейският, който се среща и в България, основно засяга бъбреците и рядко се предава от човек на човек. Южноамериканският вариант също има ограничена възможност за предаване, но изисква много близък контакт.

Професорът подчерта, че предаването от човек на човек е значително по-трудно в сравнение с вируси като морбили или дори COVID-19. Според него ефективността на разпространение е ниска и това силно ограничава риска от епидемично разпространение.

По отношение на клиничното протичане проф. Илиев обясни, че заболяването започва с грипоподобни симптоми, но при европейския вариант може да доведе до тежко увреждане на бъбречната функция, включително бъбречна недостатъчност. Въпреки това, при навременно лечение функцията в много случаи се възстановява.

Южноамериканският вариант протича по-тежко, засяга предимно белите дробове и има по-висока смъртност. И за двата типа обаче към момента няма специфично лечение или ваксина, като терапията е основно поддържаща и симптоматична.