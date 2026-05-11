Спорт:

"Нищо ново под слънцето": Доц. Вълков за хантавируса щам "Андес"

11 май 2026, 8:04 часа 677 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
"Нищо ново под слънцето": Доц. Вълков за хантавируса щам "Андес"

Категорично не може да говорим за нова пандемия като Ковид с този хантавирус, щам "Андес", който беше установен на нидерландски круизен кораб, прекарал седмици наред в Южна Америка. Това заяви доц. д-р Трифон Вълков, специалист по инфекциозни болести. Той беше категоричен, че хантавирусите и този щам специално се предават по далеч по-труден начин, не като Ковид. Извън щама "Андес", трябва контакт с биологични секрети на заразени гризачи.

Още: Евакуират последните пътници от засегнатия от хантавирус круизен кораб

"Изключително плътен и много близък контакт" т.е. обмен на биологични течности - целувки, пиене на течности от един и същ източник, ползване на едни и същи прибори - това са необходимите условия да се предава този щам хантавирус, подчерта лекарят пред БНТ.

Инкубационният период е 5-6 дни до 21 дни, най-дългият известен инкубационен период е именно 21 дни, по думите на доц. д-р Вълков. Първите симптоми са грипоподобни - може дори да има гадене, повръщане. Най-тежкият симпром е тежък респираторен дистрес синдром и точно ако той се появи, 25%-40% от случаите завършват със смърт. Пълно излекуване има, подчерта Вълков и уточни, че ако веднъж преболедуваш, имаш много дълъг имунитет. Дълго безсимптомно носителство при този вирус няма - "в задачата се пита колко тежко ще преболедувате", добави той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Как може да се пресече епидемия? В Аржентина вече е правено - изолация на болни и положителни за вируса, установени с PCR тестове, с носене на маски, това пресича по-масово разпространение.

Доц. д-р Вълков призова повече да внимаваме с морбили и това да ни е приоритет. Имаме ваксина, с която можем да го елиминираме, за разлика от хантавируса - защото морбили има само при хората, каза той.

Още: Полша наложи първа карантина заради хантавируса

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
хантавирус д-р трифон вълков щам Андес
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес