"Нищо ново под слънцето": Доц. Вълков за хантавируса щам "Андес"

Категорично не може да говорим за нова пандемия като Ковид с този хантавирус, щам "Андес", който беше установен на нидерландски круизен кораб, прекарал седмици наред в Южна Америка. Това заяви доц. д-р Трифон Вълков, специалист по инфекциозни болести. Той беше категоричен, че хантавирусите и този щам специално се предават по далеч по-труден начин, не като Ковид. Извън щама "Андес", трябва контакт с биологични секрети на заразени гризачи.

"Изключително плътен и много близък контакт" т.е. обмен на биологични течности - целувки, пиене на течности от един и същ източник, ползване на едни и същи прибори - това са необходимите условия да се предава този щам хантавирус, подчерта лекарят пред БНТ.

The Dutch cruise ship MV Hondius has reached the Canary Islands, and countries have begun evacuating their citizens by air



Spain transported its nationals to Madrid, France to Paris, and the United Kingdom to Manchester. Turkey, Ireland, and the United States are also arranging… https://t.co/gQBbXZcNIU pic.twitter.com/tWGnjD7Wa4 — NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2026

Инкубационният период е 5-6 дни до 21 дни, най-дългият известен инкубационен период е именно 21 дни, по думите на доц. д-р Вълков. Първите симптоми са грипоподобни - може дори да има гадене, повръщане. Най-тежкият симпром е тежък респираторен дистрес синдром и точно ако той се появи, 25%-40% от случаите завършват със смърт. Пълно излекуване има, подчерта Вълков и уточни, че ако веднъж преболедуваш, имаш много дълъг имунитет. Дълго безсимптомно носителство при този вирус няма - "в задачата се пита колко тежко ще преболедувате", добави той.

Как може да се пресече епидемия? В Аржентина вече е правено - изолация на болни и положителни за вируса, установени с PCR тестове, с носене на маски, това пресича по-масово разпространение.

Доц. д-р Вълков призова повече да внимаваме с морбили и това да ни е приоритет. Имаме ваксина, с която можем да го елиминираме, за разлика от хантавируса - защото морбили има само при хората, каза той.

