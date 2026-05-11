Зад всяко изследване стои човек: ролята на нуклеарната медицина

Ако медицината имаше възможност да открива заболявания още преди да са се проявили с ясни симптоми, това би променило изцяло начина, по който се диагностицират и лекуват пациентите. Днес тази възможност вече съществува и се развива с бързи темпове в една от най-модерните области на съвременната медицина – нуклеарната медицина.

Въпреки напредъка на технологиите, тази специалност често остава неразбрана за широката аудитория. А всъщност тя играе ключова роля не само в ранната диагностика, но и в проследяването и лечението на редица заболявания, най-вече онкологични. Защото зад всяко изследване стои не просто изображение, а реален човешки случай.

По темата в предаването ни Club здраве с водеща Радина Василева разговаряме с д-р Кемал Юнал – специалист по нуклеарна медицина с богат клиничен и научен опит, част от екипа на Acıbadem Health Group. В своята практика той ежедневно работи с едни от най-съвременните технологии за диагностика и проследяване на онкологични заболявания.

Още в началото д-р Юнал обръща внимание на най-честото притеснение, свързано с тази област – самото ѝ наименование. „Когато хората чуят ‘нуклеарна медицина’, те често се притесняват, защото свързват думата ‘радиоактивност’ с нещо опасно. В действителност ние използваме радиоактивни вещества в строго контролирани количества и при спазване на всички международни стандарти за безопасност“, обяснява той.

Същността на метода се крие в това, че в организма се въвеждат специални вещества, които се насочват към определени клетки или рецептори. Така лекарите могат да „видят“ процесите в тялото на много по-дълбоко ниво. „Инжектираме малко количество радиоактивно вещество, което се натрупва в определени клетки. Това ни позволява да установим кои тъкани са засегнати и до каква степен, както и в какъв стадий се намира заболяването“, допълва специалистът.

Тази възможност прави нуклеарната медицина изключително ценна, особено когато става дума за онкологични заболявания. Тя не се ограничава само до показване на анатомични структури, а разкрива и функционалната активност на клетките.

„Ние извършваме т.нар. функционална образна диагностика. Това означава, че можем да проследим не само къде се намира дадено образувание, но и как функционира то. Най-често работим с туморни клетки, но можем да оценим и функцията на бъбреците, щитовидната жлеза и други органи“, казва д-р Юнал.

Едно от най-значимите изследвания в тази област е PET/CT, което през последните години се утвърди като основен инструмент в онкологията. То дава възможност да се оцени не само разпространението на заболяването, но и неговата биология.

„С помощта на PET/CT можем да визуализираме как се разпространява туморът в тялото и колко агресивен е той. Наблюдаваме молекулярните процеси, експресията на рецептори и по този начин разбираме биологията на самия тумор“, обяснява специалистът.

Той подчертава, че различните видове рак изискват различен подход. „При много онкологични заболявания използваме радиоактивна глюкоза – FDG, която се натрупва в по-активните клетки. Това ни позволява да открием тумори в белия дроб, гърдата, лимфоми и гастроинтестинални образувания. При рак на простатата използваме други вещества, като PSMA, които са насочени към специфични рецептори.“

Именно този персонализиран подход е една от най-големите предимства на нуклеарната медицина. Тя дава информация не само за структурата, но и за поведението на заболяването, което позволява по-прецизно лечение.

Днес ролята на тази специалност не се изчерпва само с диагностика. Тя все по-активно се използва и като терапевтичен метод.

„Още от десетилетия прилагаме нуклеарната медицина за лечение на рак на щитовидната жлеза чрез радиоактивен йод. След отстраняване на жлезата се прилагат високи дози, които унищожават остатъчните туморни клетки“, разказва д-р Юнал.

С развитието на технологиите се разширяват и възможностите за лечение. „Днес използваме тази терапия и при метастази, както и при рак на простатата и невроендокринни тумори. При тях прилагаме вещества като лутеций, които достигат директно до туморните клетки и действат целенасочено.“

Особено място заема и т.нар. радиоемболизация – метод, който се прилага при пациенти, при които оперативното лечение не е възможно. „При неоперабилни тумори, например в черния дроб, инжектираме високи дози радиоактивен материал директно в тумора. Това се прави съвместно с интервенционални радиолози и позволява много прецизно локално лечение“, допълва специалистът.

В съвременната медицина обаче нито едно лечение не се взема изолирано. Все по-голямо значение има работата в екип.

„Работим в мултидисциплинарни екипи, където участват специалисти от различни области – онколози, гастроентеролози, хирурзи, ендокринолози. Всеки случай се обсъжда детайлно и решението за диагностика и лечение се взема съвместно“, обяснява д-р Юнал. Той подчертава, че в тяхната болница такива онкологични комисии се провеждат ежедневно, за да се гарантира най-добрият подход към всеки пациент.

От гледна точка на пациента, подготовката за подобни изследвания също е важен елемент от процеса. „Преди всяко изследване даваме конкретни инструкции. Например при PET/CT с радиоактивна глюкоза пациентът трябва да бъде на гладно. При други изследвания това не е необходимо. Важно е също така пациентът да лежи неподвижно, защото всяко движение може да повлияе на качеството на изображението“, уточнява той. Допълва, че трябва да се избягват метални предмети, а преди терапия се правят необходимите лабораторни изследвания.

В основата на всичко обаче остава най-важният фактор – времето. Колкото по-рано бъде открито едно заболяване, толкова по-голям е шансът за успешно лечение.

„Ранната диагностика е от решаващо значение. Ако туморът бъде открит навреме, той може да бъде отстранен и пациентът да се възстанови напълно“, казва д-р Юнал. Той напомня, че има симптоми, които не бива да се пренебрегват – като бучка в гърдите, кръв в урината или в храчките.

„Много е важно тези признаци да бъдат разпознати навреме. Оттам нататък нуклеарната медицина може да помогне за точната диагноза и да даде ясна картина за състоянието на заболяването“, допълва той.

В свят, в който медицината става все по-технологична, нуклеарната медицина е пример как науката и човешката грижа могат да вървят ръка за ръка. Защото зад всяко изображение стои съдба, а зад всяко изследване – човек, който разчита на точната диагноза и правилното лечение.