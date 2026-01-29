Срещи с офталмолог в Пловдив и Бургас представят съвременните възможности за лечение на очни състояния в чужбина

През февруари 2026 г. в Пловдив и Бургас ще се проведат информативни срещи с проф. д-р Хасан Арифоглу - офталмолог с над 15 години международен професионален опит. Срещите се организират от Медикъл Караджъ и са насочени към хора, които обмислят или вече търсят лечение на очни заболявания в чужбина.

6 февруари 2026 г. - гр. Пловдив

7 февруари 2026 г. - гр. Бургас

Проф. д-р Хасан Арифоглу работи както с възрастни, така и с деца. В професионалната му биография се открояват допълнителни обучения и специализации в University of Chicago, както и активно участие в международни професионални общности, включително Европейското витреоретинално общество.

Той е носител на награди за принос в областта на витреоретиналната хирургия - високоспециализирано направление, което изисква изключителна прецизност, дългогодишен опит и работа със съвременни технологии.

Срещите с професора не включват медицински прегледи. Основната им цел е да предоставят информация за съвременните възможности в международната офталмологична практика и да ви помогнат да вземете информирано решение.

За кого са подходящи срещите

Информативните срещи са насочени към хора, които търсят повече яснота относно възможностите за лечение на очни състояния в чужбина:

късогледство, далекогледство и астигматизъм

катаракта (перде на окото)

глаукома

диабетна ретинопатия

суха форма на макулна дегенерация

на макулна дегенерация страбизъм и амблиопия

отлепване на ретината

увреда на оптичния нерв

кератоконус

птоза

дупка в макулата

лазерна корекция на зрението (PRK, SMILE, LASIK)

📞 Информация и записване: 0878500730

Организатор: Медикъл Караджъ - съдействие за лечение в чужбина