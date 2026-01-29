Срещи с офталмолог в Пловдив и Бургас представят съвременните възможности за лечение на очни състояния в чужбина

През февруари 2026 г. в Пловдив и Бургас ще се проведат информативни срещи с проф. д-р Хасан Арифоглу - офталмолог с над 15 години международен професионален опит. Срещите се организират от Медикъл Караджъ и са насочени към хора, които обмислят или вече търсят лечение на очни заболявания в чужбина.
6 февруари 2026 г. - гр. Пловдив
7 февруари 2026 г. - гр. Бургас
Проф. д-р Хасан Арифоглу работи както с възрастни, така и с деца. В професионалната му биография се открояват допълнителни обучения и специализации в University of Chicago, както и активно участие в международни професионални общности, включително Европейското витреоретинално общество.
Той е носител на награди за принос в областта на витреоретиналната хирургия - високоспециализирано направление, което изисква изключителна прецизност, дългогодишен опит и работа със съвременни технологии.
Срещите с професора не включват медицински прегледи. Основната им цел е да предоставят информация за съвременните възможности в международната офталмологична практика и да ви помогнат да вземете информирано решение.
За кого са подходящи срещите
Информативните срещи са насочени към хора, които търсят повече яснота относно възможностите за лечение на очни състояния в чужбина:
- късогледство, далекогледство и астигматизъм
- катаракта (перде на окото)
- глаукома
- диабетна ретинопатия
- суха форма на макулна дегенерация
- страбизъм и амблиопия
- отлепване на ретината
- увреда на оптичния нерв
- кератоконус
- птоза
- дупка в макулата
- лазерна корекция на зрението (PRK, SMILE, LASIK)
📞 Информация и записване: 0878500730
Организатор: Медикъл Караджъ - съдействие за лечение в чужбина