Срещи с офталмолог в Пловдив и Бургас представят съвременните възможности за лечение на очни състояния в чужбина

29 януари 2026, 12:43 часа 418 прочитания 0 коментара
През февруари 2026 г. в Пловдив и Бургас ще се проведат информативни срещи с проф. д-р Хасан Арифоглу - офталмолог с над 15 години международен професионален опит. Срещите се организират от Медикъл Караджъ и са насочени към хора, които обмислят или вече търсят лечение на очни заболявания в чужбина.

6 февруари 2026 г. - гр. Пловдив

7 февруари 2026 г. - гр. Бургас

Проф. д-р Хасан Арифоглу работи както с възрастни, така и с деца. В професионалната му биография се открояват допълнителни обучения и специализации в University of Chicago, както и активно участие в международни професионални общности, включително Европейското витреоретинално общество.

Той е носител на награди за принос в областта на витреоретиналната хирургия - високоспециализирано направление, което изисква изключителна прецизност, дългогодишен опит и работа със съвременни технологии.

Срещите с професора не включват медицински прегледи. Основната им цел е да предоставят информация за съвременните възможности в международната офталмологична практика и да ви помогнат да вземете информирано решение.

За кого са подходящи срещите

Информативните срещи са насочени към хора, които търсят повече яснота относно възможностите за лечение на очни състояния в чужбина:

  • късогледство, далекогледство и астигматизъм
  • катаракта (перде на окото)
  • глаукома
  • диабетна ретинопатия
  • суха форма на макулна дегенерация
  • страбизъм и амблиопия
  • отлепване на ретината
  • увреда на оптичния нерв
  • кератоконус
  • птоза
  • дупка в макулата
  • лазерна корекция на зрението (PRK, SMILE, LASIK)

📞 Информация и записване: 0878500730
Организатор: Медикъл Караджъ - съдействие за лечение в чужбина

Медикъл Караджъ
