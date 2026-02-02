Искат поскъпване на голяма част от клиничните пътеки

На 77% от клиничните пътеки трябва да се повишат цените. Това каза пред журналисти икономистът Аркади Шарков, който заедно със Стоян Пенчев представи резултати от проучване, проведено от Експертен клуб за икономика и политика, което обхваща инфлацията и изоставане на цените в здравеопазването. По думите му това се отнася за 207 клинични пътеки, чиито стойности трябва да се повишат, за да достигнат реалните си стойности и да станат справедливи за работещите в лечебните заведения и за достъпа на гражданите до качествено здравеопазване.

По думите му за целта са необходими още 1,42 млрд евро. Според Шарков с оглед на предстоящите избори, народните представители специфично трябва да обърнат внимание на тази сфера. "Един от основните големи разходи в лечебните заведения са разходите за заплати, които в някои болници достигат до 90%", посочи Шарков.

Цените в здравеопазването изостават

"За периода 2021 – 2025 г. има висок ръст на инфлацията, която в здравеопазването е 14%", каза Панчев, цитиран от БТА. По думите му цените в здравеопазването изостават от цените в останалата част на икономиката, а при болничните услуги цените се сринаха с 83% заради намаляването на таксата за болничен престой.

"Лекарите продължават да изпълняват професионалния си дълг в тежък финансов дефицит", каза Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз. По думите му това би се отразило на медицинската услуга. "Политическата обстановка е нестабилна и не можем да очакваме решение на проблема днес, но се надяваме на предприемане на стъпки веднага след сформирането на кабинет", добави той.

По думите му едва ли ще има партия, която в предстоящата предизборна кампания няма да заяви, че здравеопазването е приоритет. "Многократно сме коментирали темата за повишаване на потребителската такса", каза още той и добави, че диалог по темата с политиците има, но подкрепа няма.