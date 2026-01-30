Мозъчни увреждания и гърчове: България следи смъртоносния вирус Нипа

Опасният вирус Нипа е зоонозна инфекция, която се предава основно от плодоядни прилепи и животни като свине, а при близък контакт – и от човек на човек. Случаите на вируса в Индия изправиха Световната здравна организация на нокти.

България също следи ситуацията с повишено внимание.

"Следим всеки ден съобщенията по въпроса", заяви вирусологът проф. Радка Аргирова.

По нейни думи смъртоносният вирус не е нов – изолиран е в Австралия през 1994 г. В последствие има няколко по-малки и по-големи епидемии в Югоизточна Азия.

Води до смърт и трайни увреждания

"Установено е много точно, че предаването е по въздушно-капков път. Има и случаи чрез допир", обясни проф. Аргирова. Предаването обаче не е много лесно.

Носенето на маска е единственото ефективно средство за предпазване. Освен това проф. Аргирова препоръчва и редовно миене на ръцете.

"Вирусът навлиза през дихателния тракт и след това може да премине в кръвта, а също така и в мозъка и да причини менингити, енцефалити. Причината за описаната висока смъртност, е именно навлизането в мозъка. Дори и асимптомни носители могат да имат последствия", обясни проф. Аргирова.

"Много неприятно е това, че е възможно да възникнат тежки усложнения дори 12-14-15 месеца след като е прекарано заболяването и дори е отбелязано пълно оздравяване. Може да се появи бързо забравяне, когнитивни смущения, могат да се появят и гърчове, мозъчни нарушения, които засягат двигателния апарат", допълни тя, цитирана от Нова тв.

Ваксина засега няма, но от СЗО са възложили бързо да се създаде такава.

Случаите в Индия

Опасният вирус Нипа притеснява здравните власти по цял свят. Вече няколко азиатски държави въведоха допълнителни проверки по летищата след потвърждението за два случая на заразяване с вируса Нипа в Индия. Мерките са насочени основно към пътници, пристигащи от засегнати райони, и целят предотвратяване на евентуално трансгранично разпространение на инфекцията.

Случаите бяха регистрирани в края на декември в индийския щат Западен Бенгал. Заразените са здравни работници, които се лекуват в болнично заведение, сочи информацията на местните власти.

Индийското министерство на здравеопазването съобщи, че са установени и проследени 196 контактни лица, като до момента всички тестове са отрицателни и няма данни за по-нататъшно разпространение.