Проф. Габровски: Имаме тройно по-малко медицински сестри, отколкото са ни нужни

28 януари 2026, 21:00 часа 318 прочитания 0 коментара
„Бюджетът за здраве за годината е балансиран. Това е доста добра новина, защото се очакваше дефицит, който щеше да бъде една ярка червена светлина за недофинансиране на здравната система“, каза в ефира на bTV проф. д-р Николай Габровски, зам.-директор на „Пирогов“. „Очакваме бюджетът за тази година да е по-голям. Ние трябва да работим с по-малък бюджет. Цените през последните години с постоянство растат нагоре. Ще трябва да се вместим в рамката, определена от миналата година, която беше доста ограничена“, каза Габровски.

По думите му от тази гледна точка болниците ще бъдат затруднени. Откъде ще търсят резерв, за да могат да функционират, е друг въпрос, посочи той. Той призна, че в системата има пролуки, през които изтичат пари, и те трябва да бъдат контролирани. „Но същевременно да се хвърля петно, че цялата гилдия се чуди как да източва Здравната каса, не е колегиално и не е правилно“, заяви проф. д-р Николай Габровски.

Недостигът на кадри

Относно привличането на кадри в „Пирогов“ той каза, че основният проблем е, че работата там е много тежка. „От друга страна, привличаме хора, които искат бързо да научат, да видят много, да се изградят като специалисти. Огромният проблем в здравеопазването като цяло за мен е липсата на медицински сестри“, посочи Габровски.

„В България има около 33 000 лекари. За нормалното функциониране на една система е необходимо съотношението между лекари и специалисти по здравни грижи да е 2 към 1 до 3 към 1. Тоест трябва да имаме поне 65 000 медицински сестри, а те са 22 000 – три пъти недостиг“, обясни зам.-директорът на „Пирогов“. „Системата на здравеопазване се базира на здравни грижи, а грижите се осигуряват от медицинските сестри“, допълни той. По думите му у нас няма сериозен недостиг на лекари.

Елин Димитров
