Безплатни офталмологични консултации по документи в София с доц. д-р Сердар Йозатеш

Очните заболявания често пораждат въпроси – но ясните отговори не винаги са лесни за намиране. На 17 януари 2026 г. българските пациенти ще имат възможност да получат безплатни консултации по медицински документи в София с опитен офталмолог от Истанбул - доц. д-р Сердар Йозатеш.

По време на тези безплатни консултации ще бъдат внимателно разгледани и обсъдени наличните медицински документи на пациентите.

Доц. д-р Сердар Йозатеш ще бъде в София само за един ден, предоставяйки възможност за професионално и структурирано медицинско мнение относно различни очни заболявания.

Д-р Йозатеш практикува в Истанбул, Турция, и има богат опит в диагностиката и лечението на широк спектър офталмологични състояния, включително катаракта, глаукома, детски очни заболявания, страбизъм, корнеални и рефрактивни нарушения, както и окулопластична хирургия, включително блефаропластика.

Пациентите, които желаят да запишат час за безплатна консултация по документи, могат да го направят на телефон: 0876 969 556

За доц. д-р Сердар Йозатеш

Доц. д-р Сердар Йозатеш завършва Анкарския университет през 2012 г. и придобива специалност офталмология в Болницата за обучение и изследвания „Улучанлар“ в Анкара през 2017 г.

В периода 2017–2020 г. работи като офталмолог в няколко държавни болници.

Между 2020 и 2024 г. е част от Медицинския факултет на Университета Окан.

Член е на Международния офталмологичен съвет (FICO) и през март 2022 г. получава академичната титла „доцент“.

Той е особено добре познат със своята експертиза в детската офталмология, както и с внимателния и ориентиран към пациента подход при диагностика и лечение.

През годините множество български пациенти са получили диагностика и лечение от доц. д-р Сердар Йозатеш в Истанбул, Турция.

Важна информация

По време на консултациите няма да се извършват физически прегледи.

Необходимо е пациентите да предоставят пълна и актуална медицинска документация, за да може офталмологичното състояние да бъде оценено коректно.

Записване на час: 0876 969 556