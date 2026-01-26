Оставката на Румен Радев:

26 януари 2026, 07:00 часа 431 прочитания 0 коментара
Още една област на прага на грипна епидемия

Увеличават се случаите на заболели от грип в Пловдив. Здравните власти решават днес дали да бъде обявена епидемия в областта, предаде БНТ. Междувременно от днес учениците в Добричко се връщат в клас след седмица на дистанционно обучение. Грипната епидемия в областта не беше удължена и така всички временно преустановени дейности се възстановяват и ще функционират в нормален режим. За последната седмица се отчита спад в заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания в областта.

Да се спазват основните превантивни мерки

Снимка: iStock

Въпреки подобрената епидемична обстановка, здравните власти препоръчват на гражданите да продължат да спазват основни превантивни мерки – избягване на събирания с много хора, носене на защитна маска на места със струпване на хора и редовна дезинфекция.

Във Варна до днес включително са в сила противоепидемични мери. Такива има и в Бургас до петък.

Досега грипна епидемия обявиха Варна и Добрич, Габрово няма да обявява противоепидемични мерки засега, а във Варна те се удължиха – до 26 януари за морската столица. До 25 януари е обявена грипната епидемия в Добрич.

Временните противоепидемични мерки включват преустановяване на присъствените учебни занятия, извънкласни занимания и дейности, с изключение на олимпиади, които ще се провеждат при осигуряване на намален брой ученици във всяко учебно помещение и спазване на минимална дистанция от 1,5 м между тях.

Ограничение на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. За периода се преустановяват също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

