Вместо сестра - фризьорка: Повечето медицински сестри завършват, но работят друго

Завършилите в направление "Здравни грижи" у нас учат, за да станат ключови специалисти за здравната система – медицински сестри, акушерки и лекарски асистенти. Въпреки острата нужда от хиляди медицински сестри в системата обаче, дипломираните специалисти в масовия случай избират да работят нещо друго. Това соча данни на Института за пазарна икономика.

Като медицински сестри и акушерки работят едва 40,2% от завършилите.

Приложни специалисти в медицината и фармацията пък са още 23%. Прави впечатление, че немалка част от завършилите (22%) избират професии напълно извън медицината - продавачи в магазини, фризьори, козметици и други.

Проблемът с кадровия дефицит

Старши икономистът в Института за пазарна икономика Петя Георгиева определя загубата на кадри с вече придобита диплома като системен проблем.

Данните от проучването са базирани на рейтинговата система на висшите училища и са засечени с информация от Националната агенция за приходите.

Според Георгиева причината за дисбаланса е ясна – когато една професия е добре възнаградена и предлага добри условия, хората остават. При сестрите проблемът са ниските възнаграждения и лошите условия на труд, които доведоха и до протести.

Тя подчертава, че в международен план има огромна конкуренция за тези кадри. "България на практика се конкурира с всички държави от Европейския съюз. Тя се конкурира с държави и извън Европейския съюз, които ги привличат срещу високи възнаграждения", заяви експертът.

Според нея, ако дипломираните специалисти знаят език, те могат буквално да напуснат държавата и да започнат работа по професията си от следващия ден.

В лечебните заведения се изпитва огромна нужда от такъв тип специалисти.

Източник: БГНЕС

"Голяма част от местата, особено в по-малките болници, се заемат от хора, които са в пенсионна възраст, вече много възрастни, и просто не успяват да се пенсионират, защото няма кой да ги замести", коментира Георгиева, цитирана от Нова тв.

Тя допълва, че годишно в университетите у нас се приемат около 1200 медицински сестри, но част от тях напускат обучението си още след първата година.

Добра реализация на лекарите

Според данните, за разлика от медицинските сестри, при лекарите се наблюдава много висока реализация.

При специалистите, завършили направление "Медицина" през последните 5 години, над 90% впоследствие действително работят като лекари. "Това е една много добра новина”, посочва икономистът.

Малка част от завършилите работят като специалисти по естествени науки или други специалисти.

Най-висока реализация като лекари имат завършилите студенти на МУ – Пловдив (95%), а относително по-ниска – МУ – Плевен (87,7%).

Очакванията за високи доходи и възможностите за развитие се отразяват благоприятно на това студентите да полагат усилия да завършват и след това да упражняват лекарската професия.