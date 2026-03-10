"Не бъдете опитни мишки, ценете здравето си": Лекари с предупреждение към учениците

В рамките на Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето срещу употребата на опасни вещества от децата се проведе дискусия за реалните последствия от вейповете, райския газ и дизайнерските дроги с ученици от Националната гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“ и д-р Шасине Вели от Клиниката по спешна токсикология на Военномедицинска академия.

Още: Нелепа смърт: Вейп уби 17-годишен в Берлин

Младежи, които стигат до невъзможност за самостоятелна походка, тежки травми причинени от падане при силен световъртеж, отключване на психични разстройства, са част от пораженията, които настъпват при употреба на райски газ, и с които се сблъскват лекарите от Военномедицинска академия, разказа д-р Шасине Вели на децата и апелира към тях да не се доверяват на лъжи, че употребата на райски газ е безобидна и забавна.

Още: След 5 енергийни напитки и пушене на вейп: Момче е в болница

Вейповете често се възприемат като по-безопасна алтернатива на цигарите, но това далеч не е така, подчерта д-р Вели и допълни, че може да съдържат химични съединения с непредвидими ефекти върху организма, предаде БТА.

Още: Тютюнът не стига, данък вейп – новата касичка на Европа

По думите на токсиколога нерегламентираните и закупувани от интернет пространството различни „дизайнерски“ дроги, включително устройства за пушене, които съдържат синтетични канабиноиди и други субстанции са изключително опасни, защото никой не знае какво точно съдържат и какво лечение да се предприеме. Употребата им може да причини паник атаки, параноя, тежки психози, гърчове, загуба на съзнание и др. Не бъдете опитни мишки, а ценете себе си и здравето си, апелира д-р Вели към учениците. Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето срещу употребата на опасни вещества продължава в цялата страна.