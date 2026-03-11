Кабинетът направи промени в НЗОК

Служебното правителство прие решение за промяна на представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това съобщиха от правителствената информационна служба.
ОЩЕ: Над 1 млн. са изпълнените от началото на годината рецепти за лекарства, плащани от Здравната каса
За представители на държавата са определени Станимир Михайлов, заместник-министър на финансите, Владимир Афенлиев, заместник-министър на здравеопазването, Мария Беломорова, директор на дирекция "Бюджет и финанси“ в Министерството на здравеопазването и Милена Кръстанова, изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.
За председател на Надзорния съвет на НЗОК е определен Станимир Михайлов.
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.