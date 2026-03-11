Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Кабинетът направи промени в НЗОК

11 март 2026, 14:34 часа 246 прочитания 0 коментара
Кабинетът направи промени в НЗОК

Служебното правителство прие решение за промяна на представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това съобщиха от правителствената информационна служба.

ОЩЕ: Над 1 млн. са изпълнените от началото на годината рецепти за лекарства, плащани от Здравната каса

За представители на държавата са определени Станимир Михайлов, заместник-министър на финансите, Владимир Афенлиев, заместник-министър на здравеопазването, Мария Беломорова, директор на дирекция "Бюджет и финанси“ в Министерството на здравеопазването и Милена Кръстанова, изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

За председател на Надзорния съвет на НЗОК е определен Станимир Михайлов.

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
НЗОК
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес