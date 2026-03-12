Специалист по пластична и реконструктивна хирургия ще гостува в София

На 21-ви март в София ще имате възможност да се срещнете с проф. д-р Бурак Ерчин - специалист по пластична и реконструктивна хирургия с над десет години международен професионален опит. Срещите с проф. Ерчин се организират от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ и дават възможност на българските пациенти да получат повече информация за съвременните подходи в пластичната и реконструктивната хирургия в чужбина.

Срещите са насочени към хора, които търсят информация за възможностите на съвременната реконструктивна хирургия при различни състояния, изискващи възстановяване или корекция.

Желаещите могат да се запишат предварително на телефон 0878500730.

В рамките на деня пациентите ще могат да се запознаят с различни възможности на съвременната пластична и реконструктивна хирургия, особено в случаи, когато се налага възстановяване след операции, травми, изгаряния или други медицински състояния.

Сред темите, които ще бъдат обсъждани, са:

реконструкция на гърда

възстановяване след тежки травми и изгаряния

корекции на белези

възстановяване на лице и мимика

хирургия на ръка и др.

Подобни интервенции често са част от по-дълъг процес на лечение и възстановяване, при който се търси както функционален, така и естетичен резултат.

По време на срещите ще бъде представена и информация за различни естетични корекции на лице, гърди и тяло, които могат да бъдат обсъдени според индивидуалните очаквания.

Инициативата има за цел да даде възможност на пациентите да се запознаят с различни подходи и възможности за операция в Турция. По време на срещите те могат да получат повече информация за възможните методи, етапите на възстановяване и следващите стъпки.

При желание за провеждане на операция в чужбина екипът на Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ съдейства с цялостната организация.

Срещите ще се проведат на 21-ви март (събота) в София и са безплатни, но се организират само с предварително записване на тел. 0878500730