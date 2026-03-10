Директорът на педиатрията: Пулмологията работи, преговаряме с напусналия екип да се върне

Преди дни стана ясно, че цял екип от пулмологията на СБАЛ по детски болести "Проф. Д-р Иван Митев" е напуснал, заедно с началника на клиниката д-р Наталия Габровска, която обяви, че причината е "токсичен климат, интриги и задкулисие".

Днес директорът на СБАЛ "Иван Митев" д-р Благомир Здравков коментира, че Клиниката по пулмология продължава да приема пациенти и работата й не е била прекъсвана. Той добави, че всички щати са запълнени и се водят преговори за привличане на нови специалисти, пише Medical News.

Здравков уточни, че с напусналите специализанти се водят преговори да се върнат в педиатрията и да продължат специализацията си. "Ангажирали сме и министерството, тъй като ние многократно ги канихме да останат, но те не пожелаха", заяви той.

По думите му специализантите имат предложения от 2 частни болници и ако не желаят, не могат да бъдат задържани насила.

Засега той не е сигурен дали бившите му колеги ще продължат специализацията си на друго място.

"Уронване на престижа на болницата"

Д-р Благомир Здравков коментира излезлите в социалните мрежи мотиви и обяснения на ситуацията.

Според него става дума за "колективна липса на пригодност". Здравков уточни, че този екип е поканен и изграден от него, като е дошъл от тогавашната Белодробна болница, където напуска също заради неразбирателства с колегите си. Здравков е категоричен, че е направил всичко възможно за да задържи колегите си.

"Няма как директорът на болницата административно да придаде авторитет на когото и да е. Те бяха решили да отидат в "Пирогов". Впоследствие цялата детска секция въстана на протест, когато разбраха кой отива. И най-вероятно по тази причина няма възможност да отидат там, защото не е много логично и колегата, който ръководи "Пирогов", да загуби собствен екип, който сам си е изградил, за да назначи някой друг", допълни директорът на педиатрията.

По думите му напусналите медицински специалисти са опитали да отидат и в други болници, но и там са били посрещнати с неодобрение.

Според него чрез тази активност в социалните мрежи се уронва се престижа на болницата.

Той коментира и твърденията на д-р Наталия Габровска за токсичната атмосфера, в които тя и екипът й са работили. Д-р Здравков заяви, че е добре всички да споделят истинските си намерения, а не да се правят внушения.

Позицията на напусналите

За това, че лекарите, медицинските сестри и санитарите от Клиниката по пневмология в столичната педиатрична болница "Проф. Иван Митев" са подали колективна оставка, съобщи във Фейсбук именно началникът на клиниката д-р Наталия Габровска.

"Днес, този екип, състоящ се от трима лекари с две специалности (педиатрия и детска пулмология), четирима специализанти по детска пулмология, седем млади и мотивирани медицински сестри и трима санитари - целокупно и осъзнато напусна педиатричната болница "Проф. Иван Митев"", написа тя.

По думите й причините са комплекни - токсичен климат, интриги и задкулисие, липса на възможност за развитие, финансови наказания и "наличие на сериозен дефицит на доброта и емпатия".

Според Габровска екипът е по-сплотен от всякога и "въпреки неспирните опити за неговото разкъсване, се предлага на пазара на труда в неговата цялост и единност".