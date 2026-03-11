"Пирогов" може да загуби акредитацията си по педиатрия: Говорят поканените, но подведени детски пулмолози

Казусът с напусналия екип на клиниката по детска пулмология на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев", който е трябвало да започне работа в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", се заплита.

През миналата седмица в социалните мрежи се появиха съобщения на родители, обърнали се към столичната педиатрия, откъдето им е било обяснено, че пулмологията не работи. Тези информации обаче бяха опровергани от директора на СБАЛ "Проф. Иван Митев" д-р Благомир Здравков, който беше категоричен, че Клиниката по пулмология не е прекъсвала приема си на пациенти, но болницата усилено търси нови специалисти.

До ситуацията се стигна заради масово напускане на екипа на клиниката. В своя публикация във Facebook началникът ѝ д-р Наталия Габровска обяви, че трима лекари, четирима специализанти, седем млади и мотивирани медицински сестри и трима санитари напускат заради токсичен климат, интриги, задкулисие, липса на възможност за развитие и финансови наказания.

За да стане ясно къде е истината, Actualno.com се обърна към потърпевшите - екипа медицински специалисти, който в условията на зловещ кадрови дефицит в системата на българското здравеопазване остана без работа, а две болници - без специалисти.

Екипът пулмолози е бил поканен в "Пирогов"

Според разказаното, между 20 януари и 10 февруари са били проведени 4 срещи между екипа на Клиниката по пулмология на СБАЛДБ "Проф. Иван Митев" и директора на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" д-р Валентин Димитров. Всички срещи са проведени в "Пирогов". 3 от тях са били между директора на спешната болница и ръководителя на Клиниката по пулмология д-р Наталия Габровска, а на една е бил и целият екип. Всички срещи са били по изрична покана на директора на "Пирогов" д-р Валентин Димитров.

"На срещата с нашия екип д-р Димитров обясни, че иска да подсили екипа на Клиниката по педиатрия в спешната болница", споделя проф. д-р Светлана Велизарова от екипа на пулмолозите на СБАЛДБ "Проф. Иван Митев".

Източник: БГНЕС

Болница "Пирогов" разкрива своята структура по педиатрия през 2021 г. Проф. Асен Балтов, който е директор по това време, привлича екип от Александровска болница. Ръководител на отделението е д-р Ирен Цочева. На по-късен етап то е преобразувано в Клиника по педиатрия. Според източници на Actualno.com през декември 2025 г. доц. Цочева заявява желанието си да напусне УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" и това става факт в края на февруари 2026 г.

"Доколкото знаем в "Пирогов" се обсъждат различни варианти. Идеята за привличане на екипа на Клиниката по пулмология на СБАЛДБ "Проф. Иван Митев" в "Пирогов" е на проф. Христо Шивачев, ръководител на Клиника по детска хирургия в "Пирогов". В Клиниката по пулмология имаме много общи случаи с "Детска хирургия – Пирогов" и предложението на колегата е напълно естествено", разказва проф. Велизарова.

На срещите в "Пирогов" между пулмолозите и директора на болницата са били дискутирани много аспекти на потенциалното сливане на екипите.

"Бяхме наясно, че е необходима и сериозна административна подготовка. На въпроса ни как ще се увеличи щата, той каза, че това е негова работа. Изпрати ни в личен състав на болница "Пирогов", за да подготвим документите за преместването на целия ни екип", допълни още тя.

Процесът е задвижен и пулмолозите, изпълнявайки договорката с "Пирогов", на 6 февруари подават едномесечно предизвестие за напускане в СБАЛДБ "Проф. Иван Митев".

"Без резки движения в тази политическа обстановка": Подведени с отказ в последния момент

Прехвърлянето в "Пирогов" обаче пропада.

"На 17 февруари ни се обадиха от личен състав на болница "Пирогов", че не могат да ни приемат. Поисках лична среща с д-р Димитров, който ми каза, че в тази политическа обстановка не може да прави резки движения и да си скъсаме предизвестията", коментира проф. Велизарова.

Според източници на Actualno.com в средата на февруари настоящият екип на Клиниката по педиатрия на "Пирогов" излиза с остро писмо против сливането с екипа на Клиника по пулмология на СБАЛДБ "Проф. Иван Митев". Според засегнатите това се дължи на липса на информация, липса на комуникация и премълчаване на истината.

Източник: БГНЕС

Липса на комуникация и риск за Клиниката по педиатрия

Оказва се, че никой в болницата не е разяснил на педиатрите в "Пирогов" какъв ще бъде механизмът на сливането, как ще заработи обновената структура и най-вече какви са плюсовете това да се направи.

Поради дефицит на качествени вътрешни комуникации в "Пирогов" на екипа на Клиниката по педиатрия не са разяснени и какви са рисковете за структурата и персонално за членовете на екипа, ако не бъде подсилен капацитетът на клиниката.

Според източници на Actualno.com в Клиниката по педиатрия на "Пирогов" работят 11 специализанти по педиатрия и само двама лекари със специалност, които имат минимум 5-годишен опит по специалността. Това е причина да се търсят варианти за надграждане на клиниката по педиатрия. Така в настоящата ситуация има огромен риск Клиниката по педиатрия да загуби статут като база за обучение по педиатрия, защото не отговаря на изискванията за обучение на специализанти.

Според наши източници Клиниката в "Пирогов" може да загуби акредитацията си по педиатрия, тъй като има само двама лекари със специалност. Наскоро за шеф на Клиниката по педиатрия е бил назначен доцент по онкохематология. Там работят 11 специализанти. На всеки трима специализанти трябва има 1 лекар със специалност. В клиниката по педиатрия на "Пирогов" няма детски пулмолог на щат. В цялата болница "Пирогов" има двама лекари със специалност пулмология, които са назначени в детските хирургични структури.

Административни войни?

Преди дни гражданският активист Ани Стоянова коментира казуса, допускайки, че става въпрос за административни войни между директори на болници. Съгласно нашите източници, няма никакви подобни индикации.

Д-р Здравков обаче спечели конкурса за директор на детската болница в Бургас и в светлината на бъдещото му назначение, според нашите източници вероятно се опитва да подсили имиджа си на успешен администратор.

Кампания по очерняне на напусналите пулмолози

"За да се реши цял екип от 17 човека да напусне е ясно, че причини е имало. От друга страна, както и при развода – ако двете страни запазят добър тон, травмата за децата е по-малка. В нашия случай – децата са общите педиатрични пациенти", коментира проф. Велизарова.

Тя е категорична, че в борбата кой е по-прав срещу екипа на Клиниката по пулмология в момента онлайн върви кампания по очерняне.

"Стремежът е да бъдем показани като трудни, несговорчиви. С една дума – проблемни. Това било причината никъде да не ни искат, което не отговаря на истината. Затова призовавам за охлаждане на страстите и разговор как можем с общи усилия да направим промени, които да са работещи. Сигурна съм, че при желание може да се получи", смята проф. Велизарова.

На фона на зловещия кадрови дефицит, 17 специалисти са на улицата

Нелепата ситуация доведе до там, че на фона на липсата на десетки хиляди здравни специалисти у нас, цял екип е без работа.

В Министерство на здравеопазването са проведени няколко срещи, на които екипът на Клиниката по пулмология е насочен да се върне обратно в СБАЛДБ "Проф. Иван Митев". Заради средата на влошени отношения там обаче този вариант е неприемлив за пулмолозите. Дори обаче специализантите по пулмология да се върнат, няма кой да ги обучава.

В силно турбулентна политическа ситуация работещ екип от 17 души се оказа на улицата и услилията на МЗ засега са без резултат.

В същото време заради странния ход на "Пирогов" да покани, а след това да не приеме специалистите, болницата рискува да загуби акредитация, поради липсата на план за интеграция и лош вътрешен ПР.

"Има надежда чрез медиация и яснота двата екипа – на педиатри и пулмолози, да бъдат успешно интегрирани. Съпротива срещу промени не е нещо ново за организационната култура в сферата за здравеопазването и подобни на тази криза има в САЩ, Великобритания, Франция, Полша. Напълно постижимо е да се използва чуждият опит. Тук няма виновни, има само счупен разговор", коментира проф. Велизарова.