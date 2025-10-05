Войната в Украйна:

Проф. Атанас Мангъров: Аз се ваксинирам и съветвам всички да го правят

05 октомври 2025, 10:38 часа 192 прочитания 0 коментара
Проф. Атанас Мангъров, който по време на COVID кризата бе един от най-жестоките противници на задължителните ваксини, заяви в предаването "Събуди се" по NOVA, че съветва хората да се ваксинират срещу грип, за да си спестят много проблеми през зимата. "Добре е човек да се ваксинира, ако иска. Аз го правя и препоръчвам на всички около мен, защото това спестява сериозни проблеми на хората през зимата", заяви проф. Мангъров.

"Всевъзможните респираторни вируси започват да се вихрят, когато децата тръгнат на училище. Тогава едно дете става част от семействата на всички деца, които ходят заедно с него там", обясни той. "Времето застудя и при това положение хората се прибират по-дълго в затворени помещения, създават се условия за обмяна на всевъзможни вируси. Това, което имаме в момента, са обичайните вируси. Грип още няма, но и той ще дойде", допълни д-р Мангъров в ефира на NOVA. По думите му всяка година грипът е такъв, какъвто се случи и няма как да бъде предвиден. Що се отнася до наличните противогрипни ваксини, проф. Мангъров каза: "Дойдоха една малка партида от ваксините и в момента се очаква да пристигне основната част от тях".

Снимка: БГНЕС

"Когато се разболее човек, особено дете, му се разбутва имунната система и след това ще има поне още 1-2 епизода", обясни д-р Мангъров. "Ако не искаме да ходим при личния лекар, където има много болни, може да си закупим ваксината сами от аптеката. Най-добре е да ни я сложи някое медицинско лице, това може да стане навсякъде. Ваксините трябва да се съхраняват при определени условия", каза той.

"С COVID-19 трябва да се отнасяме така, както с всичките други вирусни инфекции. Това са коронавируси, каквито е имало винаги. По своето протичане не се отличават от начина, по който протичат всички останали, с тази разлика, че когато на някого му кажа, че има COVID-19, се плаши, отива в болница и след 1-2 дена иска да си ходи", допълни лекарят.

