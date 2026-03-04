Потъват ли държавни пари: Завишени цени за тестове за рак, странна поръчка и любопитни имена

В информационния поток, изпълнен с военни действия в Близкия изток, сякаш се загуби новината от миналата седмица, че служебното правителство на Андрей Гюров проверява обществена поръчка на здравното министерство с драстично завишени цени за тестове за рак. Тя е на стойност 10 милиона евро и е за скрининг на онкологични заболявания - профилактика на рак на дебелото черво и на маточната шийка.

От 3 до 60 лв. на тест: как стана тази разлика?

Служебният здравен министър Михаил Околийски заяви, че поръчката е приключила, но се разглежда нейната ефективност и целесъобразност заедно с Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Има осигурено финансиране, "но установихме, че има хипотеза за високо завишаване на цените на тези инструментариуми и за двете заболявания", каза той.

"Ако цената на пазара е 2-3€, то в поръчката са заложени по 30-35€ за единична цена (на тест - бел. ред.). Общата прогнозна стойност на поръчката е 10 милиона евро. Това означава, че или 9 милиона евро ще се разходват ненужно, или десет пъти повече хора ще могат да бъдат тествани. Или стотици хиляди българи повече ще се тестват, или ще спестим милиони за бюджета, това е", обясни финансовият министър Георги Клисурски: Мантинели за половин милиард евро и осем пъти по-скъпи тестове за рак: Министри алармират за скандални обществени поръчки.

Оказва се, че фирмата, която печели конкурса, предлага цена 58,80 лв на тест, а частна фондация го прави само за 15,34 лв. на участник, включително разходи за лабораторно изследване, логистика, организация и комуникационна кампания. Това е и изводът в анонимен имейл с посочени връзки към цялата "схема", който редакцията ни получи и провери. В него се твърди дори, че спечелилата фирма е предлагала на посочената фондация същия тест на цена от 3 лева. По-долу ви представяме обобщените данни на разследването.

Разминаване между европейския и националния план за борба с рака: как започна всичко?

Всичко започва със заседание на Министерски съвет на първото служебно правителство на Гълъб Донев от 4 януари 2023 г., на което по предложение на здравния министър Асен Меджидиев се разглежда Национален план за борба с рака в Република България 2027, част от Europe’s Beating Cancer Plan с бюджет 4 милиарда евро. От тях пропорционално за България се полагат около 50 милиона евро през EU4Health и други програми. С решение от съответната дата той е приет, като част от него е „въвеждане на съвременни скринингови програми за рак на дебелото черво, на гърдата, на маточната шийка, на простатата, целящи да обхванат възможно най-голям процент от таргетната популация“.

Още тогава са заложени сериозни разминавания между европейския и националния план за борба с рака. В рамките на Europe’s Beating Cancer Plan са проведени редица проучвания в колаборация със структура на Световната здравна организация (СЗО), чрез които да се осъвремени подходът към масовото тестване за обхванатите типове рак. Залага се на:

Приоритизиране на скрининга за рак на маточната шийка чрез тестване за човешки папиломен вирус (HPV) при жени на възраст 30-65 години вместо скрининг с цитонамазка между 20-30-годишна възраст, и подкрепа за неговото ерадикиране чрез ваксинация срещу HPV под 15-годишна възраст;

Използване на фекално имунохимично изследване (FIT) за скрининг на колоректален рак вместо скрининг за окултна кръв във фекалиите като предпочитан триажен тест за насочване на лица на възраст 50-74 години за последваща колоноскопия.

В същото време националният план за борба с рака се придържа към по-старите препоръки на ЕС - от 2003 г. - и определя:

Скринингови методи за рак на дебелото черво:

Фекално окултен тест за кръв (FOBT);

Флексибелна сигмоидоскопия;

Колоноскопия.

Почти две години и 4 правителства по-късно - със заповед от 25 септември 2024 г. на Галя Кондева в качеството ѝ на министър на здравеопазването в служебното правителство на Димитър Главчев - се създава Оперативен съвет за изпълнение на плана. Още на 30 октомври същата година кабинетът одобрява Скринингова кампания за рак на дебелото черво 2025-2030 г.

Както става ясно от отговор на министър Галя Кондева до Васил Пандов от ПП-ДБ, от 8 януари 2025 г. в графика за обществени поръчки е заложено закупуването на тестове за скрининг на стойност 20 800 000 лв. без ДДС. Тази поръчка е обявена на 27 юни 2025 г. Срещу 10 634 871,13 евро без ДДС Министерство на здравеопазването се опитва да придобие „160 000 броя комплект медицински изделия за инвитро диагностика“ и „70 000 броя комплект медицински изделия и изделия за инвитро диагностика“, обособени в две позиции.

Българският лекарски съюз се намесва: любопитни имена

Две седмици преди да се обяви поръчката, Българският лекарски съюз (БЛС) обявява, че е разработил алгоритми за изпълнението на националните програми за скрининг 2025-2030 - ранна диагностика на колоректален рак и рак на маточната шийка. Посочени са конкретни тестове за рак на дебелото черво и рак на маточната шийка от специфични производители, а също така координатор в програмите е организацията ЦЕЗП - Център по европейски здравни политики.

Още: Лекарство против рак на база гени: Български учен води проект с обещаващи резултати

Заложените в това съобщение тестове, изглежда, покриват двата лота на бъдещата обществена поръчка. Посочените в нея производители и тестове са точно тези, които "Елта 90М" ще окомплектова, ще предложи 4 месеца по-късно и ще спечели обществената поръчка.

Центърът по европейски здравни политики е частна фирма на Албена Златарева и Любомир Тодоров. Двамата имат по 50% дял, показва справка в Търговския регистър. Златарева е част от Оперативния съвет към Националния план за борба с рака и дори го представлява в подготовката на Третия доклад на ЕС за скрининга за рак.

Албена Златарева завършва МУ-Пловдив през 1995 г. и в следващите 15 години работи като търговски представител във фармацевтични компании и като водеща на телевизионни предавания. Тя става парламентарен сътрудник (вижте и тук) на депутата от ГЕРБ и председател на здравната комисия Лъчезар Иванов, а през октомври 2009 г. е вече зам.-директор на НЗОК, макар да се задържа само половин година.

През 2014 г. Златарева завършва докторантура в МУ и в процеса се оказва в редица работни групи и експертни съвети към Министерството на здравеопазването, НЗОК, ИАЛ и Национален съвет по цени и реимбурсация към НЗОК. После течеше процедура за назначаването ѝ в дирекция "Аналитични дейности" към Националния съвет по цени и реимбурсация, но това срещна отпор от фармацевтични компании. През 2016 г. Златарева печели конкурс за доцент в МУ-Варна, но пак е консултант и участва в НПО-та, основно в Национална пациентска организация.

Любомир Тодоров, другият съсобственик в ЦЕЗП, беше свързван в медиите с 26-годишния купувач на "Кремиковци" Лъчезар Варнаджиев. Тодоров е управител на фирма "Медиконсултинг" ООД.

Конкурсът: криптирана оферта

Със заповед No РД-11-348/14.08.2205 на Силви Кирилов, член на ИТН и министър на здравеопазването по това време, се назначава комисия, която да приеме, разгледа и оцени предложенията от частни фирми за горепосочената поръчка. Тя се осъществява в неговия мандат. Преди дни Кирилов отрече да има десетократно завишени цени при поръчката на тестове: Силви Кирилов отговори за завишените цени на обществени поръчки в МЗ.

Комисията заседава два пъти - да разгледа подадените оферти за съвместимост (15 август 2025 г.), да разгледа подадените корекции и да оцени офертите (18 септември 2025 г.), отразени в протоколи 1 и 2 от същите дати.

Предложения са подали 4 фирми:

"Елта 90М" ООД - по обособени позиции 1 и 2;

"Катмар 13" ООД - по обособени позиции 1 и 2;

"Хроно" ООД - по обособена позиция 2;

"Диамед" ООД - по обособена позиция 2.

"Елта 90М" ООД имат богат опит в обществените поръчки с участие в 559 процедури, от които са спечелили 227 и са сключили 303 договора. Получили са над 66 милиона евро по поръчки и допълнително са изпълнили европейски поръчки за още над 13 милиона евро, показва справка в специализирания регистър на разследващата медия BIRD.

"Хроно" ООД имат участие в 143 конкурса, от които успешни са били 84 за общо около 12 милиона евро. "Диамед" ООД имат 304 участия, спечелили са 136 за общо над 31 милиона евро и допълнителни 2 млн. евро от европейски програми. "Катмар 13" ООД не могат да се похвалят с този опит и резултати - само 20 участия, от които нито едно не е успешно.

Офертата на "Катмар 13" ООД по двете обособени позиции е била криптирана и не е разгледана по същество. "Хроно" и "Диамед" също са отстранени от комисията, разглеждаща офертите - по технически съображения и въпреки обоснованата еквивалентност между стандартите и методите, заложени в поръчката, и тези, които предложените от тях продукти покриват.

Криптираната оферта е вариация на позната техника за участие на един и същ човек с няколко фирми, за да си гарантира, че най-ниската цена ще е негова, гласи разследването. В случая офертата е подадена 25 минути преди полунощ, като след това мейл сървърът на Министерството на здравеопазването бива изключен или се появява друг изкуствено създаден „технически проблем“. Фирмата изпраща във втори мейл ключа за офертата си, но получава отговор, че писмото не е минало заради проблем от страна на министерството. Това е достатъчна документална следа, с която да се обжалва поръчката, ако е нужно, гласи разследването.

В крайна сметка "Елта-90М" предлага 160 000 комплекта медицински изделия за инвитро диагностика за период от 2 години в изпълнение на скрининг програми за рак на дебело черво 2025 г. - 2030 г. на единична цена от 58,80 лв. (за общо 9 408 000 лв.) - по обособена позиция 1.

Предлага и 70 000 комплекта медицински изделия и изделия за инвитро диагностика за период от 2 години в изпълнение на скрининг програма за рак на маточната шийка 2025 г. - 2030 г. на единична цена от 158,60 лв. (за общо 11 102 000 лв.) - по обособена позиция 2.

Това са общо около 20 510 000 лв. (10 486 601 евро) при прогнозна стойност 10 634 871,13 евро.

На 24 септември миналата година зам.-министърът на здравеопазването Явор Пенчев, също кадър на ИТН, потвърждава оценката на комисията и публикува решението. Наскоро и той заяви, че "целенасочено се разпространяват неверни и манипулативни твърдения" за обществената поръчка.

Това ли е реалната цена?

В контекста на Националния план за борба с рака Фондация Лъчезар Цоцорков финансира и провежда Национална пилотна програма: скрининг за колоректален канцером в България (март-юни 2024 г) . В рамките на програмата са ползвани FIT тестове, подобни на тези, продадени на държвата от "Елта 90М" ООД за 58,80 лв. без ДДС.

Разликата е, че докато държавата планира да изследва по 80 000 души на година в рамките на 2 години за над 20 млн. лв. само за консумативи, то Фондацията успява за няколко месеца (28 март 2024 г. - 30 юни 2024 г.) да тества 93 381 души за 1,43 милиона лева, включващи и консумативи, и информационна кампания - по данни, цитирани от "Дневник".