Депутатите отказаха да приемат законови промени срещу фиктивните хоспитализации

Народното събрание не прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Божидар Божанов от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и група народни представители. Предложените промени получиха подкрепата на депутатите от ПП-ДБ, "Възраждане", БСП , АПС, МЕЧ и "Величие" - общо 79 гласа. Представители на "Има такъв народ", "ДПС - Ново начало" и част от парламентарната група на ГЕРБ се въздържаха - 72 гласа, а друга част от депутатите на ГЕРБ гласуваха "против" - 27 гласа.

При представянето на законопроекта Божидар Божанов обясни, че предложените текстове предвиждат здравноосигурените граждани да бъдат уведомявани всеки път, когато Националната здравноосигурителна каса извършва плащане за тях - независимо дали става дума за хоспитализация или за друга медицинска дейност. Още: НЗОК: Няма фалшиви хоспитализации, може болните да са избягали

По думите му чрез фиктивни хоспитализации от години се източват средства от здравната каса, като подобни практики се извършват от някои лечебни заведения открито и без притеснение. Божанов подчерта, че контролните органи очевидно не успяват да се справят с проблема, поради което трябва да се даде възможност на самите граждани да следят как се разходват средствата за здравеопазване.

Той припомни и редица публично известни случаи на фиктивни хоспитализации, използвани за неправомерно усвояване на средства по клинични пътеки. Законопроектът предвижда и отпадането на здравноосигурителната книжка, която според него е остарял и вече ненужен документ.

Дебатът

Д-р Александър Симидчиев посочи, че подобни уведомления могат да се изпращат чрез приложението Е-Здраве на Националната здравноосигурителна каса. От своя страна Васил Пандов заяви, че при увеличаване на бюджета за здравеопазване е логично да бъдат въведени и по-строги механизми за контрол върху разходите. Мартин Димитров отбеляза от парламентарната трибуна, че е необходима сериозна реформа на публичните финанси, като предупреди, че при липса на такава тенденцията може да доведе до повишаване на данъците. Според него най-разумната стъпка е именно засилването на контрола върху разходите. Още: Фиктивните хоспитализации: Деца в психиатрии и съгласни пациенти

От "Възраждане" Георги Георгиев заяви, че законопроектът като цяло е положителен и парламентарната група ще го подкрепи. Той обаче изрази несъгласие с предложението за премахване на здравната книжка. Според него подобна промяна не е удачна, тъй като част от българските граждани изпитват затруднения при работа с интернет и електронни услуги и е важно да разполагат с документ на хартия, удостоверяващ тяхното здравно състояние.