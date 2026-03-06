Любопитно:

Спешна акция по въздух: Медицински хеликоптер пренесе 4-годишно дете в "Мама и Аз" - Плевен

06 март 2026, 16:30 часа 249 прочитания 0 коментара
Бързата реакция и перфектната координация спасиха ценно време за 4-годишен пациент днес. Малко след обяд медицински хеликоптер кацна на специализираната площадка на болница "Сърце и Мозък", за да прехвърли детето под грижите на водещите специалисти от клиника "Мама и Аз".

След като случаят е приет в болницата във Враца, местните лекари незабавно са потърсили съдействие от плевенските си колеги. Организацията по транспортирането е отнела броени минути. На място в Плевен детето бе поето от готов екип от реаниматори и педиатри. Към момента малкият пациент е под денонощно наблюдение от мултидисциплинарен екип.

 

Весела Софева
Весела Софева
