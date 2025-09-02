СЗО: 1 милиард души страдат от проблеми с психичното здраве

Над 1 милиард души по света страдат от проблеми с психичното здраве, особено тревожност и депресия, които са най-често срещаните разстройства. Освен това, психическият стрес е причина за над 700 000 самоубийства всяка година, съобщи италианската информационна агенция ANSA, позовавайки се на доклади на Световната здравна организация (СЗО).

Въпреки това, публичните разходи за психично здраве остават стабилни от години и възлизат само на 2% от общите бюджети за здравеопазване. Това са констатациите на два доклада, публикувани днес от Световната здравна организация.

Докладите („Световно психично здраве днес“ и „Атлас на психичното здраве 2024“) анализират въздействието на психичните заболявания и напредъка, постигнат от държавите в прилагането на специализирани услуги за тези състояния.

"Трансформирането на услугите за психично здраве е едно от най-належащите предизвикателства пред общественото здраве", заяви генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус в изявление.