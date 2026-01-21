В София грип няма, пикът е бил преди Коледа?

На фона на очакването кои ще са новите области, обявили грипна епидемия, и призивите как тя може да се съчетае с междусрочната ваканция на учениците, за да не минават на онлайн обучение, сред лекарите се прокрадват гласове, че всъщност ситуацията не е толкова драматична. Поне що се отнася до столицата.

Прави впечатление, че макар в София да живеят най-много хора, епидемичната обстановка в столицата остава сравнително спокойна. Някои лекари са на мнение, че пикът всъщност е минал и затова данните не са особено тревожни.

В София грипната епидемия мина?

"Искам отговорно да заявя, че в София- рад грипна епидемия няма. Беше преди Коледа, когато никой не реагира на повишената заболеваемост и не обяви такава. Децата си останаха в къщи и всичко се успокои", твърди в свой пост д-р Рада Маркова, педиатър и детски пулмолог.

Според нея след около месец можем да очакаме втората вълна от грип Б.

По думите й в момента има типични вируси за сезона - парагрип, Ковид, РСВ и др.

"Ако МЗ и МО искат да направят по-дълга ваканция на учителите и мислят основно за тях- то е друг въпрос. Как винаги грипните ваканции се обединяват с други ваканции?! Странно съвпадение… колко по- добре би било различните области на България да се "разминат" в междусрочните ваканции в рамките на 2-3 седмици - хем няма да има струпване на хора по курортите, хем естествено ще се разделят децата. Така е в Австрия, или е много сложно", пише д-р Маркова.

Няма да има национална епидемия

За относително спокойна обстановка съобщи и министърът на здравеопазването в оставка доц. д-р Силви Кирилов.

Кирилов е категоричен, че към този момент няма нужда да се обявява грипна епидемия в страната.

"Първо влязоха в Източна България, след това явно ще се застъпват и едва ли ще се стигне до национална епидемия", смята той.

"Пикът на епидемията се очаква в края на този месец, но след като един вирус е в популацията, ние нямаме обективни възможности да го спрем. Важно в случая е колективният имунитет, т.е. колко хора имат имунитет спрямо този вирус, който сега е H3N2 и вече е доказан в Националната референтна лаборатория. Другият вариант е да се намалят социалните контакти", обясни здравният министър.