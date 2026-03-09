Токсична среда, интриги и болнични войни: Как цяло отделение напусна столичната педиатрия

Нови кадрови сътресения в българското здравеопазване. Последният възмутителен случай е от столичната педиатрия "Проф. Иван Митев", където цял екип от отделението по пулмология е напуснал заради "токсичен климат, интриги и задкулисие".

Граждански активисти допълват развитието на казуса, който става още по-скандален. Според тях медицинските специалисти е трябвало да отидат в "Пирогов", но в последния момент от там са получили отказ. Експерти подозират, че става въпрос за войни на его между директори на болници.

Напускането на цял екип в педиатрията

За това, че лекарите, медицинските сестри и санитарите от Клиниката по пневмология в столичната педиатрична болница "Проф. Иван Митев" са подали колективна оставка, съобщи във Фейсбук началникът на клиниката д-р Наталия Габровска.

"Днес, този екип, състоящ се от трима лекари с две специалности (педиатрия и детска пулмология), четирима специализанти по детска пулмология, седем млади и мотивирани медицински сестри и трима санитари - целокупно и осъзнато напусна педиатричната болница "Проф. Иван Митев"", написа тя.

По думите й причините са комплекни - токсичен климат, интриги и задкулисие, липса на възможност за развитие, финансови наказания и "наличие на сериозен дефицит на доброта и емпатия".

Според Габровска екипът е по-сплотен от всякога и "въпреки неспирните опити за неговото разкъсване, се предлага на пазара на труда в неговата цялост и единност".

По темата е била проведена среща в МЗ.

От здравното министерството обясниха, че са се срещнали с медиците и са предложили решение, което да позволи оттегляне на заявленията за напускане, но предложението е било отхвърлено. Въпреки че е принципал на държавната болница, министерството не може да назначи лекари, като това следва да направи ръководството на лечебното заведение. От ведомството се ангажираха да гарантират непрекъснатост на специализацията на младите лекари от напусналия екип.

Административна война между болнични директори?

От своя страна гражданският активист Ани Стоянова даде нова скандална информация по случая. Според нея цялата Клиника по детска пулмология е взела решение да напусне мястото, където работи, и да се премести в "Пирогов", защото повече не издържа на натиска, на който е подложена.

"Лекарите описват среда на токсичен климат, задкулисие и финансови наказания. Нека на всички им е ясно, че лекарите не са крепостници. Те имат право да работят там, където могат да лекуват спокойно, професионално и без административен тормоз", пише Стоянова.

По думите й обаче преди дни директорът на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" отказва да приеме този екип.

Според нея казусът е не просто странен, а скандален.

В момента в Клиниката по педиатрия на "Пирогов" работят основно специализанти.

"Според информацията, с която разполагам в клиниката няма детски пулмолог на щат, няма достатъчно специалисти с над 3 години стаж по специалността, които да ръководят специализантите, а в болницата има такива специалисти, но те са назначени в други структури, а не към самата клиника. Това поставя под въпрос нещо фундаментално: застрашена ли е акредитацията на Клиниката по педиатрия в "Пирогов"?", пише Стоянова.

Тя задава въпроса може ли клиниката реално да изпълни изискването да осигури над 50% от продължителността на програмата за специализация, както изискват правилата.

"Защото ако това не е възможно, рискът е огромен. Рискът е за специализациите на младите лекари, които са избрали да станат педиатри. Рискът е за бъдещето на педиатрията в България", допълва тя.

Стоянова пита как е възможно да се отказва екип от специалисти по детска пулмология, когато в същото време клиника, която трябва да обучава бъдещите педиатри на България, може да няма достатъчно специалисти, които да ги обучават.

И обръща внимание на вероятността да става въпрос за административна война.

"Дали решенията на двама (един от тах доказано корумпиран) директори на болници не се превръщат в административна война, война на его, война за постове в която заложници са младите лекари и хиляди деца? Защото когато една система започне да губи лекарите си, тя започва да губи и бъдещето си", пише Стоянова.

Според нея обществото има право да знае застрашено ли е обучението на бъдещите педиатри в една от най-големите болници в България.

"Министерство на здравеопазването, ще позволите ли административни войни на двама компроментирани директори да задълбочат липсата на педиатри", пише още Стоянова.