10 март 2026, 9:38 часа 195 прочитания 0 коментара
Трябват още бази и хеликоптери за въздушната медицинска помощ

Инфраструктурата за въздушна медицинска помощ в страната е силно ограничена. В България функционират само две основни бази – в София и в Сливен, откъдето излитат въздушните линейки. За да бъде системата ефективна, в страната трябва да има поне шест такива бази. Всяка от тях пък трябва да разполага с по един хеликоптер, както и с две резервни машини. Това обясни председателят на Българската лавинна асоциация Красимир Стоянов в ефира на Нова телевизия.

Към момента у нас действащите въздушни линейки са едва три – една в София и две в Сливен. В Долна Митрополия има още една машина, която обаче не се използва.

Стоянов посочи и друг проблем – липсата на достатъчна прозрачност относно управлението на системата и финансирането ѝ. Според него не е ясно кой точно управлява хеликоптерите, как се разпределят средствата и как се избират екипите. "Прозрачността е първият стълб към подобряване на системата", каза той и добави, че освен Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма, по темата трябва да се ангажира и Министерството на вътрешните работи, ако страната иска повече спасени животи и повече първични мисии при инциденти.

Като пример за по-ефективна система Стоянов посочи практиката в Швейцария. Той разказа, че неговият син е претърпял тежък инцидент по време на ски там, но спасителният хеликоптер е пристигнал само шест минути след подадения сигнал. „Ако това се беше случило в България, вероятно щеше да бъде мъртъв или да загуби крак заради силната кръвозагуба“, заяви Стоянов. 

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
въздушна линейка въздушна медицинска помощ
