4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 11 – 17 август 2025

Четири зодиакални знака привличат значително изобилие и късмет през тази седмица. В началото на седмицата Меркурий, бързо движещата се планета, която управлява комуникацията, най-накрая приключва ретроградното си движение, докато е в зодиакалния знак Лъв. Меркурий в Лъв ви помага да настроите мислите си.

Овен

Нещо се променя в момента, в който ретроградният Меркурий приключи. Това създава чувство за цел, което ви зове към вашите мечти и най-висши желания. Вие решавате, че независимо какво сте казали в миналото, за това да се откажете или да не правите нещо, ще го направите така или иначе.

Вярваш в силата на своя потенциал. Знаеш, че ако си достатъчно добър и силен, светът ще те забележи и не може да се преструва, че не съществуваш. Промяната отвътре е достатъчна, за да знаеш, че значителното изобилие и късмет не са просто на една ръка разстояние; те са част от твоята съдба и предназначение.

Лъв

От този момент нататък, след като ретроградният Меркурий е приключил, вие сте готови да направите каквото е необходимо, за да създадете живота, който искате. Вече ще предприемете действия. Не че сте го направили нарочно или че през цялото време не сте били способни. Не сте знаели, че негативните вътрешни разговори пречат на късмета и изобилието да влязат в живота ви.

Това осъзнаване е момент на прозрение. Започвайки от понеделник, 11 август, напишете списък с всички цели, които искате да постигнете в живота си. Създайте си списък с желания за целия живот, след което създайте график, който ще ви помогне да постигнете всичко, което сте си написали, точка по точка.

Везни

Везни, вие привличате изобилие и късмет чрез приятелствата си, защото малко неща значат повече за вас от хората, на които държите дълбоко. Проблемът е, че като Везни, вие сте едновременно борец и любовник. Вие се борите за хората и нещата, в които вярвате, и също така ще се обедините срещу онези неща, които смятате, че заплашват щастието на хората, които обичате.

Възстановяването на взаимоотношенията ви помага да привлечете повече изобилие и късмет в живота си, защото изпращате лечебна енергия. Когато лекувате света, вие създавате добра воля, която е част от правилата, които вселената следва, привличайки изобилие и късмет. Привеждането ви в съответствие с изцелението, мира и прошката - за себе си и за другите - ви помага по значителен начин, считано от 11 август 2025 г.

Водолей

Способността да правиш нещата сам е сама по себе си суперсила; обаче, голямото изобилие и късмет понякога изискват участието на други хора. Така че, вместо да възпирате другите да участват или да работят с вас, вие започвате да използвате езика на партньорството.

Виждате как думите могат да мотивират и привличат правилните хора в живота ви. Вие приемате идеята за колективно преживяване и това е, което ви помага да привлечете изобилие и късмет през седмицата.

